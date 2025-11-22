ट्रेविस हेड का तूफान... ODI जैसी आतिशी सेंचुरी, पर्थ में रहम की भीख मांग रहे फिरंगी

AUS vs ENG: इस वीकेंड रोमांच का तड़का देखने को मिल रहा है. एक तरफ भारत और साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट में भिड़ रहीं हैं तो दूसरी तरफ पर्थ टेस्ट में ट्रेविस हेड के तूफान ने सभी का ध्यान खींच लिया है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज का पहला टेस्ट महज दो दिन में ही खत्म होने की कगार पर है.
ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 132 रन
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड के 172 रन के जवाब में 132 रन बनाए. इसके बाद दूसरे दिन इंग्लिश टीम बल्लेबाजी करने उतरी. मिचेल स्टार्क का कहर एक बार फिर देखने को मिला. मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट अपने नाम किए जबकि बोलैंड ने भी इस पारी में विकेटों का चौका लगाया. ब्रेंडन डोगेट ने भी तीन विकेट झटके और इंग्लिश टीम 164 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य मिला.
