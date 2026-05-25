हम भी इंसान हैं... सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर फूट पड़ा ट्रैविस हेड की पत्नी का गुस्सा, विराट कोहली फैंस पर लगाए गंभीर आरोप

Travis Head wife Jessica abuse online Virat Kohli fans: आईपीएल 2026 में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हुए विवाद के बाद हेड की पत्नी जेसिका को भीषण ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. जेसिका ने इसे 2023 वर्ल्ड कप के बाद हुए दुर्व्यवहार की दर्दनाक यादों जैसा बताया है.
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Travis Head wife Jessica abuse online Virat Kohli fans: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका ने एक बार फिर से ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है. 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 के मुकाबले के दौरान हेड और विराट कोहली के बीच हुए तीखे ऑन-फील्ड विवाद के बाद मामला काफी बढ़ गया है. हेड की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किए जा रहे हैं.
जेसिका ने खुलासा किया कि कोहली के साथ हेड के ऑन-फील्ड झगड़े के बाद उन्हें अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक संदेश और ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति उनके और उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से थका देने वाली और बहुत परेशान करने वाली रही है.
जेसिका ने आगे कहा कि इस दुर्व्यवहार का स्वरूप वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा उन्होंने आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के बाद अनुभव किया था. गौरतलब है कि उस समय हेड ने अहमदाबाद में हुए फाइनल में 137 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत की उम्मीदों को तोड़ा था. जेसिका ने बताया कि जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों और परिवार को निशाना बनाने वाले अपमानजनक संदेश देखे.
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जेसिका ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सही नजरिया और दयालुता की अपील करते हुए प्रशंसकों को याद दिलाया कि खिलाड़ी और उनके परिवार भी असल इंसान हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट 'द एडवरटाइजर' से कहा, "यह विश्व कप के बाद हुए दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति जैसा महसूस होता है. मेरे सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई है... हम ठीक हैं लेकिन वे मेरे दोस्तों और परिवार पर हमला कर रहे हैं.
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यह पूरा मामला आरसीबी की पारी के दौरान शुरू हुआ जब कोहली ने मिड-विकेट पर खड़े ट्रेविस हेड की ओर इशारा करते हुए उन्हें गेंदबाजी करने के लिए उकसाया. बाद में हेड 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को आउट कर दिया. इसके अलावा फील्डिंग पोजीशन बदलते समय भी दोनों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ. मैच के बाद एक वायरल वीडियो में देखा गया कि कोहली ने हेड के साथ हाथ मिलाने से परहेज किया, जबकि उन्होंने पैट कमिंस और अभिषेक शर्मा जैसे अन्य खिलाड़ियों का गर्मजोशी से अभिवादन किया.
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