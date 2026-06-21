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Tri Nation Series Final 2026: वैभव की घातक बैटिंग, यश-निगम की कातिलाना गेंदबाजी, श्रीलंका को 66 रन से मात देकर भारत ने जीता खिताब

Tri Nation Final 2026, IND A vs SL A: श्रीलंका की सरजमीं पर खेली गई ट्राई सीरीज को भारत ए ने अपने नाम किया. फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर खिताब जीता. इंडिया-ए ने दांबुला में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका-ए 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई. भारत की जीत के हीरो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 21, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:19 PM IST
Tri Nation Series Final 2026: वैभव की घातक बैटिंग, यश-निगम की कातिलाना गेंदबाजी, श्रीलंका को 66 रन से मात देकर भारत ने जीता खिताब
Image Credit: Tri Nation Series Final 2026 Highlights India won title

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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