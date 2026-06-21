Tri Nation Final 2026, IND A vs SL A: तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए ने कमाल कर दिया है. श्रीलंका की सरजमीं पर हुई ट्राई नेशन सीरीज भारत के नाम रही. फाइनल में तिलक वर्मा की सेना ने बोर्ड पर 377 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट लगाया और मेजबान टीम को 311 रनों पर समेट दिया. इस तरह 66 रनों से उसने फाइनल जीता और सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया.
टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल पर 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. इस पारी के दम पर सूर्यवंशी ने 50 ओवर की क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव से पहले 50 ओवर की क्रिकेट में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी श्रीलंका के कौशल्य वीररत्ने ने बनाई थी. उन्होंने 2006 में रागामा क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए 12 बॉल पर फिफ्टी पूरी की थी. अब वैभव ने 11 बॉल पर अर्धशतक ठोक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.
वैभव के अलावा भारत के लिए बल्लेबाजी में कप्तान तिलक वर्मा ने 67, प्रियांश आर्या ने 39 और कुमार कुशाग्र ने 36 रन बनाए. आखिर में अनुकूल रॉय ने 15 गेंदों पर 39 रन जोड़कर टीम को 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रनों तक पहुंचाया. श्रीलंका के लिए कुगाथस माथुलन, रविंदु फर्नांडो और वनुजा सहान ने 2-2 विकेट निकाले.
378 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहला विकेट 28 रनों पर गिरा और दूसरा 33 के स्कोर पर. हालांकि टीम का रन रेट बढ़िया रहा और श्रीलंका ने पहले 10 ओवर में 75 रन जोड़े. 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 143 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद 149 पर 5वां और 177 रनों पर छठा विकेट गिरा. पुछल्ले बल्लेबाजों ने बढ़िया बैटिंग की, लेकिन पूरी टीम 47.1 ओवर में 311 रनों तक ही पहुंच सकी और 66 रनों से मैच गंवा दिया.
श्रीलंका के लिए वनुजा सहान ने 69 बॉल पर 62 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. उनके अलावा सदीरा समरविक्रमा ने 44 बॉल पर 52 रन बनाए. विजयकांत वियासकांत ने 34 बॉल पर 39, जबकि कप्तान सहान अरच्चिगे ने 40 बॉल पर 28 रनों का योगदान दिया.
भारत के लिए गेंदबाजी में यश ठाकुर और विप्रज निगम ने कमाल किया. दोनों ने 3-3 विकेट निकाले. अनुकूल रॉय ने 2, जबकि तिलक वर्मा और अशोक शर्मा को 1-1 विकेट मिला.
श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत के बीच खेली गई इस ट्राई नेशन सीरीज में हर टीम ने 4-4 मैच खेले. इसके बाद टॉप-2 टीमें श्रीलंका और भारत फाइनल में पहुंचीं. भारत ने फाइनल से पहले 4 मैचों में 2 जीते और 2 हारे थे. नंबर 2 पर रहते हुए उसने फाइनल में जगह पक्की की थी और अब श्रीलंका को 66 रनों से मात देकर खिताब अपने नाम किया.
भारत-ए: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अशोक शर्मा, यश ठाकुर.
श्रीलंका-ए: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, रविंदु फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अरच्चिगे (कप्तान), नुवानिदु फर्नांडो, वनुजा सहान, मोहम्मद शिराज, दुलाज समुधिता, विजयकांत वियासकांत, कुगाथस माथुलन.