पृथ्वी शॉ की तरह डूबा इस खिलाड़ी का करियर... टीम इंडिया वापसी नामुमकिन, अब IPL से भी हो सकती है छुट्टी!

IPL 2026: आईपीएल एक ऐसी लीग है जो खिलाड़ियों को एक ही सीजन में जीरो से हीरो बना देती है, बशर्ते खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है. वहीं, अगर किसी भी सीजन में परफॉर्मेंस का ग्राफ गिरा तो अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती. हम आपको ऐसे ही एक खिलाड़ी से वाकिफ कराने जा रहे हैं जो टीम इंडिया से बाहर है और अब आईपीएल से भी छुट्टी हो सकती है. इस खिलाड़ी का हाल पृथ्वी शॉ जैसा नजर आता है जिनके लिए हर सीजन में मौका बनाना भारी पड़ता दिख रहा है.

कौन है ये खिलाड़ी?

हम बात कर रहे हैं करुण नायर की जो आईपीएल 2026 में मौके को तरस रहे थे. पिछले साल उन्होंने टी20 फॉर्मेट में दमदार बैटिंग की थी, जिसकी बदौलत आईपीएल में नायर को मौका मिला. लेकिन सीजन में फ्लॉप हो गए. इसके बाद टीम इंडिया में भी 8 साल बाद कमबैक हुआ, लेकिन बल्ले से जलवा नहीं बिखेर पाए. साल 2016 में उन्होंने टीम इंडिया में टेस्ट डेब्यू के बाद ट्रिपल सेंचुरी ठोक रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी.

आईपीएल 2026 में भी हो गए फ्लॉप

आईपीएल 2026 में सीएसके के खिलाफ नायर को अक्षर पटेल ने मौका दिया लेकिन वह इस मौके पर चौका लगाने में कामयाब नहीं हुए. दिल्ली की टीम अपने ही होमग्राउंड पर नाजुक नजर आई. टीम में टॉप-5 बल्लेबाजों में से कोई भी 20 का आंकड़ा पार नहीं कर सका. दिल्ली के एक पार्टनरशिप की तलाश थी, ऐसे में नायर के पास हीरो बनने का गोल्डन चांस था. लेकिन बदकिस्मती से वह 13 गेंद में 13 रन पर ही अपना विकेट दे बैठे.

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स्टब्स-रिजवी ने बचाई लाज

सीएसके के खिलाफ मुकाबले में दिल्ली की लाज समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने बचाई. स्टब्स ने 31 गेंद में 38 रन की पारी खेली जबकि रिजवी ने 24 गेंद में 4 छक्कों की मदद से 40 रन की पारी से टीम के स्कोर को 155 तक पहुंचा दिया. दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ के लिहाज से ये मुकाबला काफी अहम हो गया है. करुण नायर को इस सीजन का पहला मौका मिला था, लेकिन पृथ्वी शॉ अभी भी बेंच पर हैं.