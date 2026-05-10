चौके-छक्के और 379 रन... तिहरा शतक ठोकने वाला शेर अब गुमनाम, ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ देता

Unique Cricket Records: आईपीएल फीवर पूरे भारत में छाया हुआ है. कई नए नाम निनकलकर आ रहे हैं जो अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया में दस्तक देने को तैयार हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कभी हीरो थे लेकिन अब गुमनाम हैं. हम आपको ऐसे ही एक ट्रिपल सेंचुरियन के बारे में बताने जा रहे हैं.
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Unique Cricket Records: आईपीएल फीवर पूरे भारत में छाया हुआ है. कई नए नाम निनकलकर आ रहे हैं जो अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया में दस्तक देने को तैयार हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कभी हीरो थे लेकिन अब गुमनाम हैं. हम आपको ऐसे ही एक ट्रिपल सेंचुरियन के बारे में बताने जा रहे हैं. वो खिलाड़ी जिसने कभी ब्रायन लारा के 400 रन के महारिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया था और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद खरीब था. लेकिन अब किस्मत ऐसी क्रूर हो चुकी की क्रिकेट करियर खतरे में है.
हम जिस बल्लेबाज के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ हैं. उन्होंने बेहद कम उम्र में आईपीएल और टीम इंडिया में डेब्यू कर लिया था. डेब्यू में शतक ठोकने के बाद कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए. पृथ्वी को फ्यूचर स्टार कहा जा रहा था, लेकिन फिर पृथ्वी शॉ के करियर का ग्राफ ऐसा गिरा कि आज तक सालों बाद भी वापसी नहीं हो रही है.
पृथ्वी शॉ ने 2023 में लारा के 400 रन के महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगाया था. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लारा के नाम 501 रनों का करिश्मा भी दर्ज है. पृथ्वी शॉ के पास इस रिकॉर्ड को इस रिकॉर्ड को तोड़ने का भी गोल्डन चांस भी था, लेकिन बदकिस्मती से चूक गए. उन्होंने 49 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 379 रन की पारी खेली थी. पृथ्वी तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे लेकिन मिले मौकों को भुनाने में कामयाब नहीं हुए.
पृथ्वी शॉ का आईपीएल करियर भी खतरे में नजर आ रहा है. इसी आईपीएल से कभी पृथ्वी शॉ ने करोड़ों छापे, लेकिन अब नौबत अनलोल्ड की आ चुकी है. 2020-21 के बाद से ही वह भारत की किसी भी फॉर्मेट की टीम का हिस्सा नहीं हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की भूख के बीच ही उनके बल्ले से ये तिहरा शतक निकला था. 379 रन की पारी के बाद उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे. असम के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने ये पारी खेली थी. 100+ स्ट्राइक रेट से रेड बॉल में उन्होंने ये पारी खेली थी.
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भारतीय सेलेक्टर्स के रडार से पृथ्वी शॉ पूरी तरह से दूर हो चुके हैं. उनकी वापसी बेहद मुश्किल है. आईपीएल जैसी लीग में भी खेलना उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है. 2026 ऑक्शन के दौरान वह पहले अनसोल्ड रहे फिर अगले राउंड में दिल्ली ने उन्हें खरीदा. दिल्ली कैपिटल्स 14 मुकाबलों में 11 खेल चुकी है, लेकिन अभी तक उनका इस सीजन डेब्यू नहीं हुआ है.