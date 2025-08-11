जो हुआ उसे भूल जाऊं और... करियर पर लटकी तलवार! लेकिन नहीं मान रहा हार, तिहरे शतकवीर ने फिर भरी हुंकार

8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय बल्लेबाज करुण नायर की टेस्ट टीम में वापसी हुई, जब उन्हें भारत-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में चुना गया. हालांकि, 5 मैचों की इस सीरीज में करुण के बल्ले से उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले. घरेलू क्रिकेट में रनों और शतकों का अंबार लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले करुण नायर चार मैचों में सिर्फ एक शतक तक भी नहीं लगा पाए. उनके बल्ले से मात्र एक अर्धशतक देखने को मिला. अपनी इस कमबैक सीरीज में प्रदर्शन को लेकर करुण नायर अब खुलकर बात की है.

मौका था, लेकिन भुना नहीं पाए करुण

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के साथ बातचीत के दौरान अपनी वापसी पर बात करते हुए नायर ने कहा, 'वह मौका मिलना मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक था. बस यही एहसास था कि, 'हाँ, आखिरकार मैंने फिर से कर दिखाया'. मेरे लिए यही पल था.' नायर ने सीरीज में किए अपने प्रदर्शन पर को लेकर कहा, 'ओवल में शुरुआत को शतक में नहीं बदल पाने से मैं निराश था. लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं, तो उस पहले दिन टीम के मुश्किल हालात में रहते हुए अपना रास्ता बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी था. मैंने वहां पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था. मैंने सरे के खिलाफ नॉर्थेंट्स के लिए 150 रन बनाए थे. घबराहट तो थी, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा था. मुझे उम्मीद थी कि मैं इसे शतक में बदल पाऊंगा, जो मैं नहीं कर सका.'

नहीं मानी हार, फिर भरी हुंकार

हालांकि, करुण ने इस प्रदर्शन के बाद हार नहीं मानी है. उन्होंने कहा, 'यह एक उतार-चढ़ाव भरी सीरीज थी और मैंने इस पर काफी चिंतन किया. लेकिन जो कुछ हुआ उसे भूलकर अगले कुछ महीनों में मुझे जो करना है, उस पर ध्यान देना भी जरूरी है. यह मेरा ध्यान बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि मैं आगे बढ़ता रहूं और बड़े स्कोर बनाऊं. चाहे मैं किसी भी स्तर पर खेल रहा हूं.'

क्या टीम इंडिया में मिलेगी जगह?

बता दें कि करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद तिहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही यह करिश्माई पारी खेली थी. दरअसल, 2016 में भारत में ही खेलते हुए नायर ने ट्रोपल सनहसूरी ठोकी थी. देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड सीरीज में प्रदरषन के बाद करुण नायर को आगे टीम इंडिया में जगह मिलती है या नहीं.