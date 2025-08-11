जो हुआ उसे भूल जाऊं और... करियर पर लटकी तलवार! लेकिन नहीं मान रहा हार, तिहरे शतकवीर ने फिर भरी हुंकार
Advertisement
trendingNow12875429
Hindi Newsक्रिकेट

जो हुआ उसे भूल जाऊं और... करियर पर लटकी तलवार! लेकिन नहीं मान रहा हार, तिहरे शतकवीर ने फिर भरी हुंकार

करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान 8 साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की. हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने चार टेस्ट मैचों में 205 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल था. इस प्रदर्शन को लेकर तिहरा शतक ठोक चुके इस बल्लेबाज ने खुलकर बात की है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 11, 2025, 03:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो हुआ उसे भूल जाऊं और... करियर पर लटकी तलवार! लेकिन नहीं मान रहा हार, तिहरे शतकवीर ने फिर भरी हुंकार

8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय बल्लेबाज करुण नायर की टेस्ट टीम में वापसी हुई, जब उन्हें भारत-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में चुना गया. हालांकि, 5 मैचों की इस सीरीज में करुण के बल्ले से उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले. घरेलू क्रिकेट में रनों और शतकों का अंबार लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले करुण नायर चार मैचों में सिर्फ एक शतक तक भी नहीं लगा पाए. उनके बल्ले से मात्र एक अर्धशतक देखने को मिला. अपनी इस कमबैक सीरीज में प्रदर्शन को लेकर करुण नायर अब खुलकर बात की है.

मौका था, लेकिन भुना नहीं पाए करुण

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के साथ बातचीत के दौरान अपनी वापसी पर बात करते हुए नायर ने कहा, 'वह मौका मिलना मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक था. बस यही एहसास था कि, 'हाँ, आखिरकार मैंने फिर से कर दिखाया'. मेरे लिए यही पल था.' नायर ने सीरीज में किए अपने प्रदर्शन पर को लेकर कहा, 'ओवल में शुरुआत को शतक में नहीं बदल पाने से मैं निराश था. लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं, तो उस पहले दिन टीम के मुश्किल हालात में रहते हुए अपना रास्ता बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी था. मैंने वहां पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था. मैंने सरे के खिलाफ नॉर्थेंट्स के लिए 150 रन बनाए थे. घबराहट तो थी, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा था. मुझे उम्मीद थी कि मैं इसे शतक में बदल पाऊंगा, जो मैं नहीं कर सका.'

ये भी पढ़ें: 'यह सुनकर बहुत दुख हुआ...', बुमराह के आलोचकों पर फूटा भारत के पूर्व बॉलिंग कोच का गुस्सा

नहीं मानी हार, फिर भरी हुंकार

हालांकि, करुण ने इस प्रदर्शन के बाद हार नहीं मानी है. उन्होंने कहा, 'यह एक उतार-चढ़ाव भरी सीरीज थी और मैंने इस पर काफी चिंतन किया. लेकिन जो कुछ हुआ उसे भूलकर अगले कुछ महीनों में मुझे जो करना है, उस पर ध्यान देना भी जरूरी है. यह मेरा ध्यान बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि मैं आगे बढ़ता रहूं और बड़े स्कोर बनाऊं. चाहे मैं किसी भी स्तर पर खेल रहा हूं.'

ये भी पढ़ें: 'अगर उनके मन में कुछ है...', रोहित-विराट के ODI फ्यूचर को लेकर BCCI का आया रिएक्शन

क्या टीम इंडिया में मिलेगी जगह?

बता दें कि करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद तिहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही यह करिश्माई पारी खेली थी.  दरअसल, 2016 में भारत में ही खेलते हुए नायर ने ट्रोपल सनहसूरी ठोकी थी. देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड सीरीज में प्रदरषन के बाद करुण नायर को आगे टीम इंडिया में जगह मिलती है या नहीं.

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Karun NairTeam IndiaKarun Nair triple century

Trending news

WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
;