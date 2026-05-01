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रोहित शर्मा नहीं... इस खूंखार बल्लेबाज ने ODI में ठोका तिहरा शतक, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

ODI क्रिकेट में तिहरा शतक बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है. ODI क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम 50 ओवर होते हैं. इसलिए एक बल्लेबाज को तिहरा शतक बनाने के लिए बेहद ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने की दरकार होती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 01, 2026, 12:35 PM IST
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रोहित शर्मा नहीं... इस खूंखार बल्लेबाज ने ODI में ठोका तिहरा शतक, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तिहरा शतक नहीं जड़ पाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) तो क्या List-A क्रिकेट में भी कभी कोई बल्लेबाज ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. ODI क्रिकेट में तिहरा शतक बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है. ODI क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम 50 ओवर होते हैं. इसलिए एक बल्लेबाज को तिहरा शतक बनाने के लिए बेहद ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने की दरकार होती है.

रोहित शर्मा नहीं... इस खूंखार बल्लेबाज ने ODI में ठोका तिहरा शतक

जो काम रोहित शर्मा ODI क्रिकेट में नहीं कर पाए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ODI ब्लाइंड क्रिकेट में एक बल्लेबाज ने बना दिया. रोहित शर्मा ODI क्रिकेट में अभी तक तिहरा शतक नहीं जड़ पाए, लेकिन ब्लाइंड ODI क्रिकेट में स्टीफन नीरो नाम के एक बल्लेबाज ने तिहरा शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. स्टीफन नीरो एक ऑस्ट्रेलियाई ब्लाइंड क्रिकेटर हैं. 14 जून 2022 को स्टीफन नीरो ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्लाइंड ODI क्रिकेट में तिहरा शतक जड़कर सबसे अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. ब्रिस्बेन में 14 जून 2022 को स्टीफन नीरो ने सिर्फ 140 गेंदों में नाबाद 309 रनों की पारी खेली थी. स्टीफन नीरो ने अपनी इस पारी के दौरान 49 चौके और 1 छक्का उड़ाया था. भले ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लाइंड ODI क्रिकेट में बना है, लेकिन यह बेहद खास है.

गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

स्टीफन नीरो की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 541 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगाया था. इस विशाल स्कोर के आगे न्यूजीलैंड की टीम का दम निकल गया. न्यूजीलैंड की टीम 272 रन पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने स्टीफन नीरो की बदौलत यह मैच 269 रनों के प्रचंड अंतर से जीता था. स्टीफन नीरो ब्लाइंड ODI क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं. स्टीफन नीरो ने इस दौरान पाकिस्तान के मसूद जान का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. मसूद जान ने साल 1998 में पहले ब्लाइंड ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 262 रन बनाए थे.

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40-40 ओवर का होता है मैच

ब्लाइंड ODI क्रिकेट में 40-40 ओवर का मैच होता है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में साल 1922 में ब्लाइंड क्रिकेट का आगाज हुआ था. ब्लाइंड क्रिकेट में भी टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप खेले जाते हैं. बता दें कि ODI क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने की उपलब्धि बल्लेबाज की तकनीक, धैर्य और टैलेंट को दर्शाती है. जन्मजात निस्टागमस के साथ पैदा होने के कारण स्टीफन नीरो की दृष्टि कमजोर है. स्टीफन नीरो ने दस साल की उम्र तक सक्षम बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, लेकिन जब उनकी दृष्टि की स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें ब्लाइंड क्रिकेट खेलना पड़ा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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