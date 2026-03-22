IPL से ठीक पहले SRH में गर्मा-गर्मी, 26 वर्षीय गेंदबाज ने लिया ईशान किशन से पंगा

आईपीएल (IPL) शुरु होने में अब हफ्ते भर से कम का भी समय रह गया है. इससे पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन को आउट करने के बाद उनके साथी खिलाड़ी ने उन्हें आउट करने के बाद पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके अलावा वह ईशान पर चिल्लाते हुए दिखे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब एक डिबेट छिड़ गई है.
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सनराइजर्स हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन को शनिवार को एक प्रैक्टिस मैच के दौरान अपने ही साथी खिलाड़ी जीशान अंसारी की तरफ से आक्रामक अंदाज में विदाई का सामना करना पड़ा. यह वाकया दूसरी पारी के आठवें ओवर में देखने को मिला, जब 26 साल के लेग स्पिनर जीशान ने किशन को आउट किया. उस समय किशन शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने ओवर की पहली चार गेंदों पर दो छक्के और दो चौके जड़ दिए थे. लेकिन इसके बाद जीशान ने वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर उन्हें चकमा दे दिया. किशन का शॉट ठीक से टाइम नहीं हुआ और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने आसान कैच लपक लिया. विकेट लेने के बाद जीशान ने जोश में आकर किशन को पवेलियन की ओर इशारा करते हुए विदा होने का संकेत दिया. हालांकि, किशन ने इस प्रतिक्रिया को हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर चले गए.
इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों के लिए भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को अंतरिम कप्तान की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पैट कमिंस अभी चोट से पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है.कमिंस कमर के निचले हिस्से में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं. इसी वजह से वह ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली एशेज सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के कई मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सके थे. फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा, “पैट कमिंस चोट के कारण कुछ मैचों से बाहर रहेंगे. जब तक वह पूरी तरह फिट नहीं हो जाते, तब तक ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे और अभिषेक शर्मा उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे.”
IPL 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद ने यह साफ नहीं किया है कि पैट कमिंस कितने मुकाबलों से बाहर रहेंगे. ईशान किशन को टीम का कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है. उन्हें यह जिम्मेदारी हाल के समय में अलग-अलग फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के आधार पर दी गई है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम योगदान दिया था. उन्होंने टूर्नामेंट के नौ मैचों में 317 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 199.37 रहा. औसत 80.25 के साथ उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाए और वह चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.
किशन ने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा इस सूची में पहले नंबर पर हैं. इसी सीजन की शुरुआत में किशन ने झारखंड को देश की प्रमुख घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहली बार खिताब जिताने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी.
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