भारतीय क्रिकेट में रिटायरमेंट की सुनामी...9 महीने में 4 महान खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, ये रही लिस्ट
Advertisement
trendingNow12894540
Hindi Newsक्रिकेट

भारतीय क्रिकेट में रिटायरमेंट की सुनामी...9 महीने में 4 महान खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, ये रही लिस्ट

Cheteshwar Pujara Retires: पिछले दशक में भारतीय टीम के मजबूत स्तंभ रहे पुजारा हाल के कुछ सालों में अच्छा नहीं खेल पाए थे. इस कारण 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इसके बाद खूब मेहनत की, लेकिन वापस नहीं लौट पाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय क्रिकेट में रिटायरमेंट की सुनामी...9 महीने में 4 महान खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, ये रही लिस्ट

Cheteshwar Pujara Retires: भारत के महान क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. लगातार दो सालों से नजरअंदाज किए जाने के बाद पुजारा ने आखिरकार हार मान ली. उन्होंने रविवार (24 अगस्त) को क्रिकेट को अलविदा कह दिया. पिछले दशक में भारतीय टीम के मजबूत स्तंभ रहे पुजारा हाल के कुछ सालों में अच्छा नहीं खेल पाए थे. इस कारण 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इसके बाद खूब मेहनत की, लेकिन वापस नहीं लौट पाए. उनकी जगह युवाओं को मौका मिला, लेकिन अब तक कोई पुजारा की तरह नंबर-3 पर जम नहीं पाया है.

पुजारा का जबरदस्त करियर

पुजारा ने अपने करियर में भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 7195 रन बनाए. क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में उनका औसत 43.60  का रहा. पुजारा ने 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की. पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में अपने करियर की शुरुआत की और संयोग से कंगारू टीम के खिलाफ ही 2023 में अपना आखिरी मुकाबला खेला. उसके बाद पुजारा को कभी मौका नहीं मिला और अब उन्होंने संन्यास का फैसला ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

रिटायरमेंट की सुनामी

भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय से रिटायरमेंट की सुनामी आई हुई है. एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने संन्यास का ऐलान किया. अगर पिछले 9 महीनों को जोड़े तो इस दौरान 6 दिग्गज खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. इनमें से चार तो लंबे समय से टीम इंडिया के मजबूत स्तंभ थे. 

ये भी पढ़ें: चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 103 टेस्ट में ठोके 19 शतक

पिछले 9 महीने में संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी

18 दिसंबर 2024: ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन टेस्ट के ठीक बाद दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट लिए. उन्होंने 116 वनडे मैचों में 156 और 65 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 72 विकेट अपने नाम किए.

1 फरवरी 2025: भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. साहा ने 40 टेस्ट मैचों में 29.41 की औसत से 1353 रन बनाए. इस दौरान 3 शतक और 6 अर्धशतक जड़े. उन्होंने 92 कैच और 12 स्टंपिंग किए. साहा को 9 वनडे में मौका मिला और वह सिर्फ 41 रन ही बना सके. इस दौरान 17 कैच लपके और एक खिलाड़ी को स्टंप किया.

7 मई 2025: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों में एक रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से 7 मई को संन्यास का ऐलान कर दिया. इससे पहले उन्होंने 29 जून 2024 को टी20 से रिटायरमेंट ले लिया था. रोहित ने 67 टेस्ट मैचों में 40.6 की औसत से 4301 रन बनाए. इस दौरान 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी की है. वह वनडे में अभी भी सक्रिय हैं और कप्तानी की भूमिका निभा रहे हैं.

12 मई 2025: रोहित के संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद टेस्ट क्रिकेट के हीरो विराट कोहली ने भी इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया. कोहली ने भी रोहित के साथ ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था. विराट ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैचों में 46.9 की औसत से 9230 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े. कोहली भी रोहित की तरह वनडे में सक्रिय हैं.

ये भी पढ़ें: सहारा से ड्रीम 11 तक...टीम इंडिया की जर्सी पर आते ही कंपनी का हो गया बंटाधार! लगातार 5वीं बार हो गया ऐसा

6 जून 2025: भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. पीयूष ने टीम इंडिया के लिए 3 टेस्ट मैचों में 7 विकेट लिए. 25 वनडे मुकाबलों में वह 32 और 7 टी20 इंटरनेशनल में 4 विकेट लेने में सफल रहे. पीयूष 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे.

24 अगस्त 2025: चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cheteshwar pujaraAshwinRohit SharmaVirat Kohli

Trending news

भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
;