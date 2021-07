'ब्राह्मण होने पर गर्व है', अब Suresh Raina के समर्थन में उतरे लोग, कमेंट पर मचा था बवाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना (Suresh Raina) अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बार फिर रैना ने कुछ बोल दिया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग एक तरह उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो दूसरी ओर यूजर्स उनके समर्थन में खड़े हैं.

मैं भी ब्राह्मण हूं: सुरेश रैना

तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) का पांचवां सीजन चल रहा है. सीरीज के पहले मैच के दौरान सुरेश रैना (Suresh Raina) भी जुड़े. तब उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसे शब्द निकल दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर उनकी आलोचना करने लगे और माफी मांगने के लिए कहा. दरअसल 2008 से चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का हिस्सा रहे सुरेश रैना (Suresh Raina) एक कमेंटेटर ने पूछा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया? उन्हें यहां के पहनावे में नाचते और सीटी बजाते देखा गया है.

Respect Suresh Raina Only Proud Bramhin Can Say On National Television That "I am also bramhin" #मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/YMFGYfiRza — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY(@AdvAshutoshDube) July 22, 2021

इस पर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा, ‘मुझे लगता है, मैं भी ब्राह्मण हूं. मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं. मुझे यहां कि संस्कृति से प्यार है. मैं अपने साथियों से प्यार करता हूं. मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूं. बद्री (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), बाला भाई (एल बालाजी) भी हैं. मुझे लगता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है. हमारे पास एक अच्छा प्रशासन है. मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं’.

@ImRaina you should be ashamed yourself. It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh — Suresh (@suresh010690) July 19, 2021

Hi Raina and Ravindra, you can glorify your Dwij caste. It's a glorification of the Varna System. But how would a Shudra & an untouchable glorify their Varna? @ImRaina @imjadeja pic.twitter.com/X9Xe331eAf — Mission Ambedkar (@MissionAmbedkar) July 21, 2021

सुरेश रैना के समर्थन में आए लोग

जहां कुछ लोगों ने सुरेश रैना को ट्रोल किया वहीं बहुत सारे लोग सुरेश रैना के सपोर्ट में भी उतर आए हैं. यूजर्स का कहना है कि सुरेश रैना ने खुद को ब्राह्मण बोलकर कुछ गलत नहीं किया है इस बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए.

What's wrong with being proud of your caste?

Why Suresh Raina is being trolled so much for calling himself a Brahmin? I support this trend#मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/PCOmt4Shke — Divyansh Sharma (@IamdivuSharma) July 21, 2021

Everyone whether he/she is an OBC or SC/ST or Tamil must be proud of what they are.

That is what Suresh Raina doing and I don't think it's hurt to emotions of any caste and religion.

Be proud of what we are.

I firmly stand with Raina.

I am proud of being brahmin.#मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/2vzTXtjncY — Vaibhav Mishra (@Vaibhav94311633) July 22, 2021

It's not our fault if you don't have anything to take pride in. Seethe more !!!

#मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/SQDVDMyAOP — शशांक त्रिवेदी_19 (@Shashan06151405) July 22, 2021

सुरेश रैना का करियर

सुरेश रैना (Suresh Raina) ने टेस्ट क्रिकेट में 768 रन बनाए हैं. इसमें उनकी एक सेंचुरी एक और 7 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. वनडे इंटरनैशनल में रैना ने 226 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 5615 रन दर्ज हैं, जिसमें 5 सेंचुरी और 36 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. रैना का वनडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 116 रन रहा. इसके अलावा अगर टी-20 की बात करें तो 78 टी-20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1605 रन बनाए हैं, टी-20 में रैना ने एक सेंचुरी और पांच हाफ सैंचुरिया बनाई हैं.

वहीं आईपीएल इतिहास के सफलतम बल्लेबाजों में एक सुरेश रैना (Suresh Raina) हैं. वे सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में तीसरे स्थान पर हैं. रैना ने 200 मैचों में 33.07 की औसत से 5491 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 39 अर्धशतक निकले हैं.