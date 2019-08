एशेज 2019 : पहले दिन स्टीव स्मिथ ने खेली अविश्वसनीय पारी, सोशल मीडिया ने किया सलाम

नई दिल्ली: करीबन डेढ़ साल का प्रतिबंध झेलने के बाद सफेद जर्सी में वापसी करने वाले स्टीवन स्मिथ ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को 144 रनों की अविश्वसनीय पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर सिमटने से बचा लिया. स्मिथ ने 122 के स्कोर पर आठवां विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही ऑस्ट्रेलिया का 200 पार जाना मुश्किल लग रहा था लेकिन स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा. स्मिथ ने पहले पीटर सीडल (44) के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की और आस्ट्रलिया को पहली बारी में 284 का स्कोर दिया. स्मिथ ने 219 गेंदों का सामना किया और 16 चौके तथा दो छक्के लगाए. स्मिथ की इस साहसिक पारी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

144 रन की पारी खेलने वाले स्मिथ की जमकर तारीफ हो रही है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर स्मिथ की तारीफ करते हुए लिखा, "स्मिथ का बेहतरीन शतक. मुश्किल परिस्थितियों में, टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं."

What a 100 for Steve Smith. Under difficult conditions, arguably one of the best batsman in Test Cricket. #Ashes

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, "टेस्ट की सार्वकालिक बेहतरीन पारियों में से एक...टेस्ट क्रिकेट में इतनी शानदार वापसी उल्लेखनीय है."

One of the all time Outstanding Test Innings ... To do that in his 1st Innings back in Test Cricket is remarkable ... Sometimes you have to admire greatness ... @stevesmith49 is some player ... #Ashes

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 1, 2019