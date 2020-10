धोनी के रिएक्शन के बाद अंपायर ने बदला वाइड का फैसला, नाराज फैंस ने किए ऐसे कमेंट

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 20 रनों से हरा दिया. इस मैच में अंपायर पॉल राइफल के एक फैसले पर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने गेंद को वाइड नहीं दिया. दरअसल अंपायर गेंद को वाइड देने के लिए हाथ उठाने वाले थे, तभी उन्हें लगा कि धोनी असहमत हैं तो वह बीच में ही रुक गए.

मैच के 19वें ओवर में हुआ विवाद

मैच के 19वें ओवर में चेन्नई की ओर से शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर दूसरी गेंद लाइन के बाहर से जाती दिखी. इसके बाद अंपायर इसे वाइड करार देने ही वाले थे, तभी विकेट के पीछे खड़े धोनी ने विरोध जताना शुरू किया. इसके बाद अंपायर ने फैसला बदल लिया और वाइड नहीं दिया. इससे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर काफी हैरान नजर आए.

इस फैसले से नाराज हुए फैंस

कैप्टन कूल के नाम से मशहूर एमएस धोनी के इस एक्शन के बाद फैंस नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली. फैंस का कहना था धोनी ने अंपायर पर दबाव बनाया.

देखें फैंस का रिएक्शन

So what’s the Third umpire has power for overrule a wide which was threatened by #Dhoni #UnacademyAskTheExperts

waiting for dhoni fans to put some music into the video where he's bullying the umpire

2019 - MS Dhoni walking out to argue with the umpires.

2020 - MS Dhoni giving in a stare and the umpire drops his hands.

Thala and umpires - you can write a book about it. https://t.co/tbgrVOFw5e

— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) October 13, 2020