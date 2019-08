INDvsWI 2nd ODI: श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़कर मचाया तहलका, ट्विटर पर मिली तारीफ

नई दिल्ली: भारतीय टीम लंबे समय से नंबर-4 के खिलाड़ी की कमी से जूझ रही है. हाल के दिनों में मैनेजमेंट ने इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयोग भी किए, पर सफलता हाथ नहीं लगी. लेकिन अब युवा क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) आशा की किरण सामने आए हैं. अय्यर ने दूसरे एकदिवसीय मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 71 रन की शानदार और जिम्मेदाराना पारी खेली.

पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेले गए मैच में चौथे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत के 20 रन पर आउट होने के बाद अय्यर बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने बिना किसी तनाव के विराट कोहली की मदद की जो कि दूसरे छोर पर शानदार रन बना रहे थे. अय्यर ने अपनी पारी में 68 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से इंटरनेशनल एकदिवसीय क्रिकेट का तीसरा अर्धशतक बनाया. अय्यर ने भारत के लिए अभी तक पांच वनडे मैच खेले हैं और एक साल बाद टीम में वापसी की है. इतनी शानदार पारी खेलने पर श्रेयस अय्यर की तारीफ में सोशल मीडिया पर ट्वीट, पोस्ट और मीम्स की बाढ़-सी आ गई है.

#INDvsWI half century for #ShreyasIyer very good innings by the mumbai lad..have #TeamIndia found their no 4 I certainly believe he is good enough to do it @ShreyasIyer8 rt if you agree. @BCCI @ESPNcricinfo @SPNSportsIndia @DelhiCapitals @MumbaiCricAssoc pic.twitter.com/Tb99BY3XXE

— ashish singh rajput (@singhlive2win) August 11, 2019