India vs South Africa Test Series: साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ 2-0 से जीत के बाद अब वनडे में भी कमाल दिखाना चाहती है. रांची में तीन वनडे मैचों की सीरीज रविवार (30 नवंबर) को शुरू होगी. मैच पर करोड़ों फैंस की नजर है, क्योंकि भारत के दो धाकड़ खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर दिखने वाले हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:06 PM IST
'दो दिग्गज आ रहे...', रोहित-विराट का जिक्र, तेम्बा बावुमा ने एक झटके में जीत लिया करोड़ों भारतीय फैंस का दिल

India vs South Africa Test Series: साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ 2-0 से जीत के बाद अब वनडे में भी कमाल दिखाना चाहती है. रांची में तीन वनडे मैचों की सीरीज रविवार (30 नवंबर) को शुरू होगी. मैच पर करोड़ों फैंस की नजर है, क्योंकि भारत के दो धाकड़ खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर दिखने वाले हैं. टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके ये दोनों धुरंधर ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में नजर आए थे. अब महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में दोनों अपना जलवा दिखाएंगे.

दिग्गजों की वापसी से रोमांचित हैं बावुमा

रोहित और विराट के खिलाफ खेलने को लेकर साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा भी खुश हैं. उन्हें पता है कि दोनों दिग्गज उनकी टीम को हराने के लिए काफी हैं, इसके बावजूद तेम्बा का मानना है कि उनकी वापसी रोमांचक होगी. अफ्रीकी कप्ता का कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में मैदान पर एक अलग तरह की ऊर्जा होगी, जिसका हिस्सा बनना रोमांचक होगा.

रोहित-विराट का इंतजार कर रहे: बावुमा

स्टार स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शनिवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में बावुमा ने कहा, "मुझे लगता है कि यह रोमांचक है. यह भारतीय फैंस के लिए रोमांचक है. दो दिग्गज वापस आ रहे हैं. वे कुछ समय के लिए भारत की धरती पर खेल रहे हैं. जब ये दो बड़े खिलाड़ी आसपास हों, तो एक अलग तरह की ऊर्जा का हिस्सा बनना हमारे लिए रोमांचक है. यह कुछ ऐसा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: IND vs SA वनडे सीरीज से पहले डेल स्टेन ने चुनी बेस्ट 'कंबाइंड' प्लेइंग-11, तेम्बा बावुमा को कर दिया बाहर

क्या है बावुमा की योजना?

बावुमा ने भारत की इस अनुभवी जोड़ी को लेकर कहा, ''मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह, हम भी उनके आस-पास अपनी तैयारी करेंगे. जो भी रणनीति हमारे पास होगी, हम उन्हें फॉलो करेंगे. हम जानते हैं कि ऊर्जा थोड़ी अलग होगी, लेकिन यह रोमांचक होगा. एक कप्तान के नजरिए से मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम के लिए ज्यादा कुछ बदलेगा. मुझे लगता है कि आप जाहिर तौर पर बल्ले से प्रदर्शन करना चाहते हैं. आप मैदान पर रणनीति के मुताबिक खिलाड़ियों को लीड करना चाहते हैं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदलेगा.''

