लॉर्ड्स में खेला गया वो 2 ODI मैच, जिसने बदल दी भारतीय क्रिकेट की तस्वीर, Gen Z फैंस को जानना जरूरी!

भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही ODI सीरीज का तीसरा और निर्यानक मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा. ये वही ऐतिहासिक स्टेडियम में, जहां से भारतीय क्रिकेट टीम को दुनियाभर में नई पहचान मिली थी. वर्ल्ड क्रिकेट ने टीम इंडिया का लोहा माना था. जिस मैदान में एंट्री पाने लिए भारतीय क्रिकेटर्स को रोका गया था ,वहीं पर 1983 में कपिल देव की अगुवाई वाली टीम ने उस समय की सबसे मजबूत टीम वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
19 जुलाई को भारतीय टीम लॉर्ड्स में अपना 10वां ODI मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर टीम इंडिया को 4 जीत मिली है, 4 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच टाई रहा था. हालांकि, इन 9 में से 2 मुकाबले ऐसे हुए, जो अभी भी फैंस के दिलों में ताजा हैं. Gen Z फैंस को भी इन दो मैचों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी थी. आज की Gen Z पीढ़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह वाली टीम इंडिया को देखकर बड़ी हुई है, लेकिन इन दो मुकाबलों ने ही उस मजबूत भारतीय क्रिकेट की नींव रखी थी.
1983 विश्व कप फाइनल में भारत का सामना क्लाइव लॉयड की ताकतवर वेस्टइंडीज टीम से था, जिसने 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप जीते थे. किसी ने भी भारत को जीत का दावेदार नहीं माना था. भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 183 रन ही बना सका. ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया. मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ, बलविंदर संधू और रोजर बिन्नी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी वेस्टइंडीज टीम को 140 रन पर समेट दिया. भारत ने 43 रन से जीत दर्ज कर पहली बार विश्व कप ट्रॉफी उठाई. मोहिंदर अमरनाथ को फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया.
यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि इसने भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इसके बाद देशभर में क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल बन गया और आने वाले वर्षों में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी जैसी पीढ़ियां इसी प्रेरणा से आगे बढ़ीं.
करीब 19 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने फिर इतिहास रचा. नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड ने मार्कस ट्रेस्कोथिक (109) और कप्तान नासिर हुसैन (115) की शानदार पारियों की बदौलत 325/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया.
326 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत धमाकेदार रही. वीरेंद्र सहवाग (45) और सौरव गांगुली (60) ने पहले विकेट के लिए 106 रन जोड़ दिए. लेकिन इसके बाद भारत ने 146 रन तक अपने पांच विकेट गंवा दिए और मैच हाथ से निकलता दिखने लगा.
यहीं से युवराज सिंह (69) और मोहम्मद कैफ (नाबाद 87) ने 121 रन की साझेदारी कर मैच का रुख पलट दिया. आखिर में भारत ने 49.3 ओवर में 326/8 बनाकर अविश्वसनीय जीत दर्ज कर ली. जीत के बाद सौरव गांगुली का लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट उतारकर लहराना भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया. यह सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि दुनिया को संदेश था कि नई टीम इंडिया अब किसी भी परिस्थिति में मुकाबला जीत सकती है. इस मैच से पहले तक टीम इंडिया विदेशों में दुबककर खेलती थी, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ी दुनियाभर में दहाड़ना सीख गए.
1983 की जीत ने भारत को विश्व क्रिकेट में पहचान दिलाई और करोड़ों युवाओं को क्रिकेट अपनाने की प्रेरणा दी. वहीं 2002 नेटवेस्ट फाइनल ने भारतीय टीम में विदेशी सरजमीं पर बड़े लक्ष्य हासिल करने का आत्मविश्वास भरा. युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह और जहीर खान जैसी नई पीढ़ी ने इसी दौर में टीम इंडिया को नई पहचान दी. अगर 1983 ने भारतीय क्रिकेट को विश्व विजेता बनाया, तो 2002 ने उसे निडर और आक्रामक बनना सिखाया। यही वजह है कि लॉर्ड्स में खेले गए ये दो वनडे मुकाबले भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मैचों में गिने जाते हैं.