Add Zee Business As A Preferred Source
App

लॉर्ड्स में खेला गया वो 2 ODI मैच, जिसने बदल दी भारतीय क्रिकेट की तस्वीर, Gen Z फैंस को जानना जरूरी!

19 जुलाई को भारतीय टीम लॉर्ड्स में अपना 10वां ODI मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर टीम इंडिया को 4 जीत मिली है, 4 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच टाई रहा था. हालांकि, इन 9 में से 2 मुकाबले ऐसे हुए, जो अभी भी फैंस के दिलों में ताजा हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 02:49 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:49 AM IST
लॉर्ड्स में खेला गया वो 2 ODI मैच, जिसने बदल दी भारतीय क्रिकेट की तस्वीर, Gen Z फैंस को जानना जरूरी!
Image Credit: (ICC/BCCI) लॉर्ड्स में खेला गया वो 2 ODI मैच, जिसने बदल दी भारतीय क्रिकेट की तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जंग में ईरान ने US को दिया दर्द, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में मारे गए 2 सैनिक
Israel-Iran Tension50 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
DNA1 hr ago
4
DNA2 hrs ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago