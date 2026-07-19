लॉर्ड्स में खेला गया वो 2 ODI मैच, जिसने बदल दी भारतीय क्रिकेट की तस्वीर, Gen Z फैंस को जानना जरूरी!

19 जुलाई को भारतीय टीम लॉर्ड्स में अपना 10वां ODI मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर टीम इंडिया को 4 जीत मिली है, 4 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच टाई रहा था. हालांकि, इन 9 में से 2 मुकाबले ऐसे हुए, जो अभी भी फैंस के दिलों में ताजा हैं. Gen Z फैंस को भी इन दो मैचों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी थी. आज की Gen Z पीढ़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह वाली टीम इंडिया को देखकर बड़ी हुई है, लेकिन इन दो मुकाबलों ने ही उस मजबूत भारतीय क्रिकेट की नींव रखी थी.