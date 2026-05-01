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Hindi Newsक्रिकेटहोटल में कांड...2 क्रिकेटर गिरफ्तार...महिला डॉक्टरों का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप

होटल में 'कांड'...2 क्रिकेटर गिरफ्तार...महिला डॉक्टरों का 'अश्लील' वीडियो बनाने का आरोप

Two Sri Lankan cricketers have been arrested: श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए शर्मनाक खबर सामने आई है. अंडर-19 टीम के दो खिलाड़ियों पर महिला डॉक्टरों का गुपचुप तरीके से नहाते हुए वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगा है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 01, 2026, 10:40 AM IST
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AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर...
AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर...

Two Sri Lankan cricketers have been arrested: श्रीलंका की अंडर-19 टीम के 2 क्रिकेटरों को एक गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बताया गया है कि इन खिलाड़ियों ने महिला डॉक्टरों को नहाते समय गुपचुप तरीके से मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया. ये डॉक्टर एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आई थीं.

लोकल मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, यह शर्मनाक घटना कोलंबो के नराहेनपिटा स्थित एक निजी होटल में हुई. वहां कुछ महिला डॉक्टर एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आई थीं. आरोप है कि अंडर-19 नेशनल टीम के इन दो खिलाड़ियों ने बाथरूम के ऊपरी हिस्से में मौजूद जगह का फायदा उठाकर अपने मोबाइल से डॉक्टरों का वीडियो रिकॉर्ड किया.

इस मामले में पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इन खिलाड़ियों ने केवल महिलाओं ही नहीं, बल्कि पुरुषों के वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे. अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं.

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जमानत पर रिहा, 25 मई को सुनवाई

पकड़े गए दोनों क्रिकेटरों को हुलफ्ट्सडॉर्प मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें लगभग 1,564 अमेरिकी डॉलर की निजी जमानत पर रिहा कर दिया गया है. अब इस केस की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.

कई बड़े नामों पर भी लग चुके हैं आरोप

यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंकाई क्रिकेटर यौन दुर्व्यवहार या विवादों में फंसे हों. अतीत में भी कई बड़े नाम कटघरे में रहे हैं.

1. पूर्व ओपनर दनुष्का गुणाथिलाका साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, हालांकि अगले साल वे बरी हो गए थे.

2. पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी दुलिप समरवीरा पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल का कड़ा प्रतिबंध लगाया था. उन पर विक्टोरिया में कोचिंग के दौरान एक महिला खिलाड़ी के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप था.

3. दिग्गज ओपनर तिलकरत्ने दिलशान जब साल 2010 में जिम्बाब्वे दौरे पर थे, तब उनके साथ 2 अन्य खिलाड़ियों (जीवन मेंडिस और दिलहारा फर्नांडो) पर एक नाइट क्लब से लड़की को ले जाने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे.

ये भी पढ़ें: भारत के 5 महान बॉलर...जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाया विकेटों का अंबार...नंबर 1 पर जादुई स्पिनर का कब्जा

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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