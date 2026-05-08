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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में खेल रहे 2 वैभव सूर्यवंशी...एक 15 तो दूसरे की उम्र है 22 साल, AB de Villiers ने बताया नाम

IPL 2026 में खेल रहे 2 वैभव सूर्यवंशी...एक 15 तो दूसरे की उम्र है 22 साल, AB de Villiers ने बताया नाम

IPL 2026, AB de Villiers on Jacob Bethell: आईपीएल 2026 में इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीजन में एक और बल्लेबाज ऐसा है, जिसे दूसरा वैभव सूर्यवंशी कहा जा रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 08, 2026, 02:38 PM IST
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एबी डिविलियर्स ने बताया दूसरे वैभव सूर्यवंशी का नाम (फोटो क्रेडिट IPL/X)
एबी डिविलियर्स ने बताया दूसरे वैभव सूर्यवंशी का नाम (फोटो क्रेडिट IPL/X)

IPL 2026, AB de Villiers on Jacob Bethell: आईपीएल 2026 और मौजूदा सीजन में जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैं. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बैटर ने 36 और 35 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल 2026 में एक नहीं बल्कि 2 वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं. पहले की उम्र 15 साल है, जबकि दूसरा 22 साल का है. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब दिग्गज एबी डिविलियर्स ने दिया है. उन्होंने उस बल्लेबाज का नाम बताया है, जिसे वह दूसरा वैभव सूर्यवंशी मानते हैं.

दरअसल, दिग्गज एबी डिविलियर्स जिसे 'दूसरा वैभव सूर्यवंशी' मान रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल (Jacob Bethell) हैं, जिनकी तुलना उन्होंने भारत के वैभव सूर्यवंशी से की है.

'दोनों जब अनुभव हासिल कर लेंगे, तो रोकना मुश्किल होगा'

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट पर फैंस से बातचीत के दौरान जैकब बेथेल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जैकब बेथेल एक अद्भुत खिलाड़ी हैं. हालांकि दोनों की उम्र में काफी अंतर है, लेकिन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बेथेल मुझे वैभव सूर्यवंशी की याद दिलाते हैं. दोनों ही खेल के भविष्य के सुपरस्टार हैं. हालांकि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है. एक बार जब ये अनुभव हासिल कर लेंगे, तो इन्हें रोकना नामुमकिन होगा.'

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आंकड़ों में जमीन-आसमान का अंतर

एबी डिविलियर्स ने भले ही वैभव और बेथेल दोनों की प्रतिभा को एक समान आंका हो, लेकिन इस सीजन के आंकड़ों में फिलहाल वैभव काफी आगे नजर आ रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के लिए 10 मैचों में 40.40 की औसत और 237.64 के स्ट्राइक रेट से 404 रन बना चुके हैं. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने तूफानी बैटिंग से हर किसी को चौंका रखा है. वहीं दूसरी तरफ 22 साल के जैकब बेथेल को फिल साल्ट की उंगली में चोट के बाद पिछले 4 मैचों में ओपनिंग का मौका मिला है, लेकिन वो बल्ले से फ्लॉप रहे हैं. उन्होंने इन मैचों में 138.71 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए हैं.

बेथेल को लेकर दिग्गजों में छिड़ी बहस

ये वही जैकब बेथेल हैं, जिनको लेकर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गजों के बीच भी राय बंटी हुई है. महान पूर्व ओपनर एलेस्टेयर कुक का मानना है कि बेथेल को आरसीबी की बेंच गर्म करने के बजाय इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए, जबकि केविन पीटरसन ऐसा नहीं मानते. उन्होंने कुक की राय की आलोचना करते हुए कहा कि आरसीबी के सेटअप में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ रहने से बेथेल का अनुभव और ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी. इसलिए उन्हें आईपीएल 2026 में आरसीबी के साथ पूरा वक्त बिताना चाहिए.

RCB का भविष्य हैं बेथेल?

आरसीबी ने बेथेल को 2025 की नीलामी में 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा was. पिछले सीजन में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 55 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं. डिविलियर्स का मानना है कि आरसीबी उन्हें भविष्य के लिए सहेज कर रखेगी, क्योंकि उनमें अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत है.

भारत के खिलाफ ठोका था तूफानी शतक

ये वही जैकब बेथेल हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा था. 5 मार्च 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने अपनी बैटिंग से सबका दिल जीता था. सेमीफाइनल में उन्होंने क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश कर दी थी और 45 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. उन्होंने 48 गेंदों में 8 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 105 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, हालांकि इंग्लैंड यह मैच 7 रन से हार गया था.

जैकब बेथेल का क्रिकेट करियर कैसा है?

जैकब बेथेल को टी20 क्रिकेट में 101 मैचों का अनुभव है. वो अब तक 1 शतक और 9 फिफ्टी लगा चुके हैं. उन्होंने 150 चौके और 99 छक्के लगाए हैं. 53 कैच भी पकड़े हैं. इंग्लैंड के लिए 6 टेस्ट, 21 वनडे और 31 टी20 मैच खेल चुके हैं. अभी उनके करियर की शुरुआत है. उन्हें लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है. बेथेल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी करते हैं. वो तीनों फॉर्मेट में बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: वैभव, अभिषेक और राहुल सबको पछाड़ा...494 रन ठोक नंबर 1 बना खूंखार बल्लेबाज

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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