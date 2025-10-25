Womens World Cup 2025: इंदौर में 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले 'बवाल'

Two Australian cricketers molested in Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है. यहां ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. घटना गुरुवार सुबह खजराना रोड इलाके में हुई, जब दोनों खिलाड़ी अपने होटल से पास के एक कैफे की ओर पैदल जा रही थीं. तभी एक बाइक सवार ने उनका पीछा किया और कथित तौर पर खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करके वहां से भाग गया.

इस पूरे मामले में पुलिस ने 25 अक्टूबर को जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, एक युवक बाइक से उनके पीछे आया और उनमें से एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छूकर भाग गया. दोनों खिलाड़ियों ने तुरंत SOS अलर्ट भेजकर मदद मांगी. सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस ने इस घटना की शिकायत एमआईजी पुलिस थाने में दर्ज कराई. इस पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी अकील खान को गिरफ्तार किया है.

आरोपी अकील खान की फोटो, जो कैमरे में कैद हुई...

आरोपी पर पहले से भी मामले दर्ज हैं

सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि आसपास मौजूद एक व्यक्ति ने आरोपी की बाइक का नंबर नोट कर लिया था. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा. जांच में यह भी सामने आया कि अकील खान के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके बयान भी दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की. दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना-माना नाम हैं.

खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई

इस घटना के बाद बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. अब खिलाड़ियों की होटल से लेकर स्टेडियम तक वाले रूट पर पुलिस बल ज्यादा तैनात किया गया है. महिला खिलाड़ियों ने टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को संदेश भेजा था। यह संदेश इमरजेंसी के लिए होता है. यह तब दिया जाता है जब कोई पीछा कर रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा हो.