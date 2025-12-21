IND vs PAK: 9वीं बार एशिया का किंग बनने का चांस, फाइनल में भारत को बनाने होंगे 348 रन, वैभव सूर्यवंशी से करोड़ों भारतीयों को उम्मीदें

भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 8 गंवाकर 347 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 348 रनों का लक्ष्य दिया है. 9वीं बार एशिया का किंग बनने के लिए भारत को 348 रनों का टारगेट चेज करना होगा. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था.

फाइनल में भारत को बनाने होंगे 348 रन

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने समीर मिन्हास के शतक की बदौलत 8 विकेट पर 347 रन बनाए हैं. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को पहला झटका 31 के स्कोर पर लगा था. हमजा जहूर 14 गेंद पर 18 रन बनाकर हेनिल पटेल का शिकार बने. इसके बाद ओपनर समीर मिन्हास और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे उस्मान खान ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की. 123 के स्कोर पर उस्मान 45 गेंद पर 35 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद समीर मिन्हास ने तीसरे विकेट के लिए अहमद हुसैन 56 के साथ 137 रन की साझेदारी की.

समीर ने 172 रन की यादगार पारी खेली

चौथे विकेट के लिए समीर ने कप्तान फरहान युसूफ के साथ 42 रन जोड़े. समीर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए. समीर पाकिस्तानी पारी का आकर्षण रहे और सभी साझेदारियों में प्रभावी रहे. टीम के लिए एंकर पारी खेलकर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए. समीर ने 113 गेंदों पर 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन की यादगार पारी खेली.

भारत की तरफ से दिपेश देवेंद्रन ने 3 विकेट झटके

समीर का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के विकेट निरंतर अंतराल पर गिरे और रन गति में भी गिरावट आई. 42.5 ओवर में 302 रन बनाने वाला पाकिस्तान 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन ही बना सका. भारत की तरफ से दिपेश देवेंद्रन ने 10 ओवर में 83 रन देकर 3 विकेट लिए. खिलान पटेल ने 10 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए. हेनिल पटेल ने 10 ओवर में 62 रन देकर 2 और कनिष्क चौहान ने 10 ओवर में 72 रन देकर 1 विकेट लिए.