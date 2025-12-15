Advertisement
trendingNow13042293
Hindi Newsक्रिकेटU19 Asia Cup: सांसें रोक देने वाले मैच में श्रीलंका की जीत, सेमीफाइनल में बनाई जगह, अफगानिस्तान का टूटा दिल

U19 Asia Cup: सांसें रोक देने वाले मैच में श्रीलंका की जीत, सेमीफाइनल में बनाई जगह, अफगानिस्तान का टूटा दिल

U19 Asia Cup Sri Lanka vs Afghanistan: अंडर-19 एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. टूर्नामेंट के सातवें मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से जीत मिली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

U19 Asia Cup: सांसें रोक देने वाले मैच में श्रीलंका की जीत, सेमीफाइनल में बनाई जगह, अफगानिस्तान का टूटा दिल

U19 Asia Cup Sri Lanka vs Afghanistan: अंडर-19 एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. टूर्नामेंट के सातवें मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से जीत मिली. उसने टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है. ग्रुप बी में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया है. अफगानिस्तान और नेपाल की टीम बाहर हो गई है.

टीम इंडिया भी सेमीफाइनल में

ग्रुप ए में भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच में जगह बना चुकी है, जबकि पाकिस्तान और यूएई के पास अंतिम टिकट हासिल करने का मौका है. आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानी टीम 49.5 ओवरों में 235 रन पर सिमट गई. इस टीम को महज 9 रन पर खालिद अहमदजई (6) के रूप में बड़ा झटका लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका की कातिलाना गेंदबाजी

यहां से फैसल ने ओस्मान शादत के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. फैसल 39 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद उजैरउल्लाह नियाजी और कप्तान महबूब खान ने 25-25 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि नूरिस्तानी उमरजई ने 29 रन का योगदान दिया. अजीजुल्लाह मिआखिल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे. श्रीलंका के लिए सेठमिका सेनेविरत्ने और दुलनिथ सिगेरा ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि रसिथ निमसरा और चमिका हीनातिगला ने 2-2 विकेट निकाले.

ये भी पढ़ें: IPL Auction: 35 करोड़ की बोली के लिए हो जाइए तैयार... मिनी-ऑक्शन से पहले दिग्गज के दावे ने मचाई खलबली

श्रीलंका को आखिरी ओवर में मिली जीत

इसके जवाब में श्रीलंका ने 49.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. सलामी जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. सामंथा महावितान और विरन चामुदिथा ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवरों में 55 रन की साझेदारी की. विरन 83 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 62 रन बनाकर आउट हुए.  इसके बाद चमिका हीनातिगला ने 57 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई. अफगानिस्तान की ओर से नूरिस्तानी उमरजई ने 3 विकेट निकाले, जबकि वहीदुल्लाह जादरान, सलाम खान अहमदजई, रूहुल्लाह अरब और उजैरुल्लाह नियाजई ने 1-1 विकेट हासिल किया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
16 December
82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, 3 दहशतगर्दों को घेरा
udhampur encounter live
उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, 3 दहशतगर्दों को घेरा
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल