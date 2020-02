U-19 वर्ल्ड कप फाइनल आज; विराट ब्रिगेड बोली- ‘गुड लक U-19 टीम इंडिया’, देखें VIDEO

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन (रविवार/9 फरवरी) खास होने जा रहा है. भारत की युवा टीम (U19 Team India) आज आईसीसी अंडर-19 विश्व कप (ICC U19 World Cup 2020) का फाइनल खेलने जा रही है. भारत का खिताबी मुकाबला बांग्लादेश (India vs Bangladesh) से है. भारत ने अभी तक अपने सभी मैचों में एकतरफा खेल दिखाया है. दूसरी ओर, बांग्लादेश उलटफेर करने में माहिर है. इसलिए क्रिकेटप्रेमी रोचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं. विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम (Team India) के क्रिकेटरों ने इस अहम मुकाबले से पहले अपनी ‘यूथ ब्रिगेड’ को गुड लक कहा है.

भारतीय क्रिकेट टीम (India Under-19s) चार बार अंडर-19 विश्व कप जीत चुकी है. इनमें से एक खिताब विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में मिला है. भारत ने 2008 में विराट की कप्तानी में अंडर-19 विश्व कप (ICC U19 Cricket World Cup) जीता था. दक्षिण अफ्रीका में इस बार जारी अंडर-19 विश्व कप में प्रियम गर्ग भारत की कप्तानी संभाल रहे हैं. उनकी कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजरें अब पांचवें खिताब पर होंगी.

हम सब आपका मैच देखेंगे

विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर टीम (Team India) इन दिनों न्यूजीलैंड में है. विराट ने वहीं से युवा भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं. इसका वीडियो बीसीसीआई ने ट्वीट किया है. यह वीडियो शनिवार को शूट किया गया है. विराट कहते हैं, ‘हैलो दोस्तो! इस अहम दिन के लिए आप सबको शुभकामनाएं. आज जैसा खेल रहे हो, वैसे ही खेलते रहो. हम सब आपका मैच देखेंगे. मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप खुद पर भरोसा रखो.’

अब सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाओ

कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) फील्डिंग कोच आर. श्रीधर, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, केदार जाधव, नवदीप सैनी, शिवम दुबे, मयंक अग्रवाल ने भी अंडर-19 टीम को बधाई दी है. कोच रवि शास्त्री वीडियो के आखिर में कहते हैं, ‘आपने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अब अंत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखा दो. शुभकानाएं.’

