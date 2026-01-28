रोमांचक मोड़ पर अंडर-19 वर्ल्ड कप... ऑस्ट्रेलिया ने काटा सेमीफाइनल का टिकट, विंडीज के उड़े परखच्चे

U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. एक तरफ सभी फैंस को 1 फरवरी को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सेमीफाइनल का टिकट कटाकर दहशत फैला दी है. कंगारू टीम ने वेस्टइंडीज के परखच्चे उड़ा डाले हैं. टीम ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर सिक्स मुकाबले में 22 रन से जीत दर्ज की. सुपर सिक्स ग्रुप-1 में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल टेबल टॉपर है.

खिताबी रेस से बाहर ये दो टीम

ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका और आयरलैंड की टीम खिताबी रेस से बाहर है. अब ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 फरवरी को सेमीफाइनल-2 मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेलेगी. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 314 रन बनाए. इस टीम को विल मलाजुक और नितेश सैमुअल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 9 ओवरों में 73 रन की साझेदारी की. मलाजुक 30 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए.

नितेश की शानदार पारी

नितेश ने कप्तान ओलिवर पीक के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. नितेश 74 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल रहे. पीक ने एलेक्स ली यंग (45) के साथ 69 रन, जबकि जेडेन ड्रेपर (29) के साथ 47 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. ओलिवर पीक 117 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 109 रन बनाकर पवेलियन लौटे. विपक्षी खेमे से जकीम पोलार्ड और आरजेई गिटेंस ने 2-2 विकेट निकाले। विटेल लॉज और मिका मैकेंजी ने 1-1 विकेट हासिल किया.

292 पर सिमटी विंडीज

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 292 रन ही बना सकी. इस टीम को तानेज फ्रांसिस और जैकरी कार्टर की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 11.3 ओवर में 88 रन जुटाए। कार्टर 64 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फ्रांसिस ने 27 रन का योगदान दिया. इनके अलावा, कप्तान जोशुआ डोर्न ने 62 रन बनाए, जबकि ज्वेल एंड्रयू ने 44 रन जुटाए. कुणाल तिलोकानी ने 35 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चार्ल्स लचमुंड ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि हेडन शिलर और आर्यन शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए.