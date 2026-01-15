Advertisement
trendingNow13074942
Hindi Newsक्रिकेटU19 WC Live Streaming: वर्ल्ड कप में सनसनी मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी, कितने बजे से भारत का मैच और कहां देखें लाइव?

U19 WC Live Streaming: वर्ल्ड कप में सनसनी मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी, कितने बजे से भारत का मैच और कहां देखें लाइव?

U19 World Cup 2026 Live Streaming: भारतीय टीम U19 विश्व कप 2026 का आगाज गुरुवार, 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से करेगी. ये मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस की नजर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

U19 WC Live Streaming
U19 WC Live Streaming

U19 World Cup 2026 Live Streaming: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज से दुनियाभर के युवा क्रिकेट सितारे बड़े मंच पर एक्शन में दिखने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम 14 साल के भारतीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी का है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज गुरुवार, 15 जनवरी से होगा. 6 फरवरी तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. 

भारतीय टीम U19 विश्व कप 2026 का आगाज गुरुवार, 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से करेगी. ये मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस की नजर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं. वहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ल्ड कप में वैभव के अलावा कौन ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन करने वाले हैं.

U19 World Cup India Match Timing: कितने बजे शुरू होंगे भारत के मैच?

Add Zee News as a Preferred Source

अंडर-19 विश्व कप 2026 के पहले ही दिन टीम इंडिया एक्शन में दिखेगी. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम पहले मुकाबले में अमेरिका से भिड़ने वाली है. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगा. 

U19 World Cup Live Streaming: अंडर-19 विश्व कप कहां देखें लाइव?

भारत में अंडर-19 विश्व कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी. आईसीसी पुरुष अंडर-19 वनडे विश्व कप का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा.

U19 World Cup 2026: भारत के मैच का शेड्यूल

15 जनवरी, गुरुवार: भारत बनाम अमेरिका - दोपहर 1:00 बजे

17 जनवरी, शनिवार: भारत बनाम बांग्लादेश - दोपहर 1:00 बजे

24 जनवरी, शनिवार: भारत बनाम न्यूजीलैंड - दोपहर 1:00 बजे

25 जनवरी, रविवार से 1 फरवरी, रविवार तक: सुपर सिक्स मैच (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

3 फरवरी, मंगलवार: सेमीफाइनल 1 (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

4 फरवरी, बुधवार: सेमीफाइनल 2 (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

6 फरवरी, शुक्रवार: फाइनल (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

U19 World Cup India Squad: अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का स्क्वॉड

भारतीय U19 क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन

ये भी पढ़ें: दांव पर इस स्टार खिलाड़ी का ODI करियर, NZ के खिलाफ तीसरे मैच में हुए फेल तो फिर कभी नहीं मिलेगा मौका? जाने वजह

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

ICC U19 World Cup

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई का रिमोट कंट्रोल अब जनता के हाथ में, 1.03 करोड़ वोटर तय करेंगे पार्षदों की किस्मत
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई का रिमोट कंट्रोल अब जनता के हाथ में, 1.03 करोड़ वोटर तय करेंगे पार्षदों की किस्मत
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज