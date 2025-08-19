32 चौके, 15 छक्के और 292 रन...180 की स्ट्राइक रेट से रन कूट रहा ये वर्ल्ड कप विनर! गेंदबाजों के उड़ाए होश
Yash Dhull Delhi Premier League 2025: भारतीय अंडर-19 टीम के पूर्व कप्तान यश ढुल इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग में वह लगातार रन बरसा रहे हैं. सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने गेंदबाजों की जमकर बैंड बजाई है. यश ढुल मैदान के चारों ओर शॉट लगा रहे हैं.

Aug 19, 2025
Yash Dhull Delhi Premier League 2025: भारतीय अंडर-19 टीम के पूर्व कप्तान यश ढुल इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग में वह लगातार रन बरसा रहे हैं. सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने गेंदबाजों की जमकर बैंड बजाई है. यश ढुल मैदान के चारों ओर शॉट लगा रहे हैं. उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में चौके-छक्कों की बारिश कर रखी है. ढुल के नए अवतार को देखकर सभी हैरान हैं. उन्होंने 5 मैचों में बल्लेबाजी की और 180.25 की स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं.

सीजन में लगाए हैं 2 शतक

सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए यश ढुल ने इस सीजन में 5 पारियों में 292 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 15 चौके और 32 छक्के निकले हैं. ढुल का औसत आपको और ज्यादा हैरान कर देगा. उन्होंने इस सीजन में अब तक 146 की औसत से रन बनाए हैं. ढुल के बल्ले से दो शतक निकले हैं. वह दिल्ली प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में अभी तक ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. आयुष दोसेजा और प्रियांश आर्य ने 1-1 शतक लगाया है.

तूफानी शतक से मचाई सनसनी

यश ने अपने पिछले ही मैच में शतक जड़ा था. उन्होंने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ रनों की बारिश कर दी थी. ढुल ने 51 गेंदों में 105 रन ठोके थे. उनके बल्ले से 14 चौके और 4 छक्के निकले थे. उस मैच में ढुल का स्ट्राइक रेट तो 200 के पार था. उन्होंने 205.88 की स्ट्राइक रेट से रन बरसाए थे. ढुल की तूफानी पारी ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रनों से जीत दिलाई थी. यह मैच बारिश से प्रभावित था. उनके सामने हर्षित राणा जैसे इंटरनेशनल गेंदबाज थे. लेकिन वह घबराए नहीं और लगातार रन बनाते रहे.

DPL 2025 में यश ढुल का प्रदर्शन

101* रन (56 गेंद)- खिलाफ नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स
55* रन (34 गेंद)- खिलाफ न्यू दिल्ली टाइगर्स
29* रन (15 गेंद)- खिलाफ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स
2 (6 गेंद)- खिलाफ आउटर दिल्ली वॉरियर्स
105 (51 गेंद)- खिलाफ नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स

आईपीएल में हुए हैं फेल

दाएं हाथ के बल्लेबाज यश ढुल 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद चर्चा में आए. वह उस टीम के कप्तान थे. उसने बाद उन्हें आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया. वह दुनिया की सबसे बड़ी लीग में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और सबको निराश किया. 4 मैचों में उन्होंने 23 गेंदों का सामना किया और कुल 16 रन ही बना पाए. मौजूदा फॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह आईपीएल के अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए बेताब हैं.

;