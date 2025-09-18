UAE के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने रचा इतिहास, एशिया कप में तोड़ दिया भुवनेश्वर कुमार का ये प्रचंड रिकॉर्ड
क्रिकेट

UAE Bowler Junaid Siddique: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम भले ही बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ 41 रन से मैच हारकर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन उसके तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने इतिहास रच दिया है. जुनैद सिद्दीकी ने एशिया कप टी20 में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जुनैद सिद्दीकी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 18, 2025, 07:32 AM IST
Asia Cup 2025: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम भले ही बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ 41 रन से मैच हारकर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन उसके तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने इतिहास रच दिया है. जुनैद सिद्दीकी ने एशिया कप टी20 में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जुनैद सिद्दीकी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जुनैद सिद्दीकी ने इस दौरान सैम अयूब (0), साहिबजादा फरहान (5), मोहम्मद नवाज (4) और मोहम्मद हारिस (18) को आउट कर दिया.

जुनैद सिद्दीकी ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में पांचवीं गेंद पर सैम अयूब को शून्य पर आउट करके पवेलियन लौटा दिया. जुनैद सिद्दीकी ने फिर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान को 12 गेंदों पर 5 रन पर आउट कर दिया. जुनैद सिद्दीकी ने मोहम्मद नवाज के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया. जुनैद सिद्दीकी ने मोहम्मद नवाज को 17वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट किया. मोहम्मद नवाज केवल 4 रन ही बना सके. इसके बाद पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर जुनैद सिद्दीकी ने मोहम्मद हारिस (14 गेंदों पर 18 रन) को बोल्ड कर अपने विकेट का चौका पूरा किया.

जुनैद सिद्दीकी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जुनैद सिद्दीकी ने एशिया कप टी20 के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने के मामले में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें कि इससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट झटके थे. जुनैद सिद्दीकी अब एशिया कप टी20 के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने के मामले में भुवनेश्वर कुमार से आगे निकल गए हैं.

4 ओवरों में 18 रन देकर 4 विकेट लेने वाले जुनैद सिद्दीकी ने यूएई के लिए एशिया कप टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया. जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवरों में 23 रन देकर 4 विकेट लेने के अपने पिछले रिकॉर्ड में सुधार किया. एशिया कप 2025 में लगातार दो बार चार विकेट लेने वाले जुनैद सिद्दीकी एशिया कप टी20 के इतिहास में दो बार 4 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए. जुनैद सिद्दीकी से पहले केवल भुवनेश्वर कुमार ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं.

;