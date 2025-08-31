बेहद खतरनाक है UAE की गर्मी... 50°C के डर से अचानक बदल गई एशिया कप की टाइमिंग, खिलाड़ियों को था रिस्क

UAE Heat is Extremely Dangerous: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की टाइमिंग में अचानक से बड़ा बदलाव किया गया है. एशिया कप 2025 के 19 मैचों में से 18 मैच अब आधा घंटे देरी से शुरू होंगे. एशिया कप 2025 के 18 मैच अब भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे (Gulf Standard Time 18:30 बजे) से शुरू होंगे.

एशिया कप की टाइमिंग

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भीषण गर्मी के चलते एशिया कप 2025 के लगभग सभी मैचों का समय 30 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है. हालांकि 15 सितंबर को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान के बीच होने वाला एक मैच अपने तय समय पर भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे (Gulf Standard Time 16:00 बजे) शुरू होगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे एशिया कप 2025 के समय में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

बेहद खतरनाक है UAE की गर्मी

आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पड़ने वाली गर्मी बेहद खतरनाक होती है. ऐसे में 50°C तापमान चढ़ने के डर से अचानक एशिया कप 2025 के समय में बदलाव करना ही उचित समझा गया है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान हीट स्ट्रोक के कारण खिलाड़ियों की सेहत पर कोई रिस्क न हो, इसके चलते ही एहतियात के तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है.

तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का डर

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खासकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने बेहद गर्म होते हैं. इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का तापमान नियमित रूप से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) देश अरब के रेगिस्तान में स्थित है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आमतौर पर शुष्क हवाएं चलती हैं. इसके अलावा यहां तेज धूप और कम बारिश के कारण भीषण गर्मी पड़ती है. इसके अलावा अरब सागर से आने वाली नमी यहां के मौसम को और भी ज्यादा गर्म और कष्टदायक बना देती है.

एशिया कप दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट इस साल टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा. भारत का आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होगा. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं.