बेहद खतरनाक है UAE की गर्मी... 50°C के डर से अचानक बदल गई एशिया कप की टाइमिंग, खिलाड़ियों को था रिस्क
Advertisement
trendingNow12903259
Hindi Newsक्रिकेट

बेहद खतरनाक है UAE की गर्मी... 50°C के डर से अचानक बदल गई एशिया कप की टाइमिंग, खिलाड़ियों को था रिस्क

UAE Heat is Extremely Dangerous: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की टाइमिंग में अचानक से बड़ा बदलाव किया गया है. एशिया कप 2025 के 19 मैचों में से 18 मैच अब आधा घंटे देरी से शुरू होंगे. एशिया कप 2025 के 18 मैच अब भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे (Gulf Standard Time 18:30 बजे) से शुरू होंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेहद खतरनाक है UAE की गर्मी... 50°C के डर से अचानक बदल गई एशिया कप की टाइमिंग, खिलाड़ियों को था रिस्क

UAE Heat is Extremely Dangerous: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की टाइमिंग में अचानक से बड़ा बदलाव किया गया है. एशिया कप 2025 के 19 मैचों में से 18 मैच अब आधा घंटे देरी से शुरू होंगे. एशिया कप 2025 के 18 मैच अब भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे (Gulf Standard Time 18:30 बजे) से शुरू होंगे.

एशिया कप की टाइमिंग

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भीषण गर्मी के चलते एशिया कप 2025 के लगभग सभी मैचों का समय 30 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है. हालांकि 15 सितंबर को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान के बीच होने वाला एक मैच अपने तय समय पर भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे (Gulf Standard Time 16:00 बजे) शुरू होगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे एशिया कप 2025 के समय में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप 2025 से पहले टीम को लगा बहुत बड़ा झटका, टूर्नामेंट जिताने वाले क्रिकेटर की चोट ने बढ़ा दी टेंशन

बेहद खतरनाक है UAE की गर्मी

आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पड़ने वाली गर्मी बेहद खतरनाक होती है. ऐसे में 50°C तापमान चढ़ने के डर से अचानक एशिया कप 2025 के समय में बदलाव करना ही उचित समझा गया है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान हीट स्ट्रोक के कारण खिलाड़ियों की सेहत पर कोई रिस्क न हो, इसके चलते ही एहतियात के तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है.

तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का डर

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खासकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने बेहद गर्म होते हैं. इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का तापमान नियमित रूप से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) देश अरब के रेगिस्तान में स्थित है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आमतौर पर शुष्क हवाएं चलती हैं. इसके अलावा यहां तेज धूप और कम बारिश के कारण भीषण गर्मी पड़ती है. इसके अलावा अरब सागर से आने वाली नमी यहां के मौसम को और भी ज्यादा गर्म और कष्टदायक बना देती है.

एशिया कप दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट इस साल टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा. भारत का आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होगा. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
;