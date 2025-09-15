रोहित, वॉर्नर, बटलर... सब छूटे पीछे, UAE के बल्लेबाज ने तोड़ा T20I में असंभव दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12923555
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित, वॉर्नर, बटलर... सब छूटे पीछे, UAE के बल्लेबाज ने तोड़ा T20I में असंभव दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

यूएई के कप्तान और ओपनर बल्लेबाज मुहम्मद वसीम ने एशिया कप के दौरान इतिहास रच दिया. वसीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त किया. उन्होंने रोहित शर्मा, जोस बटलर, डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को एक झटके में पीछे छोड़ते इस इस रिकॉर्ड पर अपनी बादशाहत कायम की.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित, वॉर्नर, बटलर... सब छूटे पीछे, UAE के बल्लेबाज ने तोड़ा T20I में असंभव दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

यूएई के कप्तान और ओपनर बल्लेबाज मुहम्मद वसीम ने एशिया कप के दौरान इतिहास रच दिया. वसीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त किया. उन्होंने रोहित शर्मा, जोस बटलर, डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को एक झटके में पीछे छोड़ते इस इस रिकॉर्ड पर अपनी बादशाहत कायम की. दरअसल, यह रिकॉर्ड मुहम्मद वसीम ने ओमान के खिलाफ हुए एशिया कप मैच में अपने नाम किया.

6 चौके, 3 छक्के और 69 रन

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडयम में पहले बैटिंग करते हुए यूएई ने कप्तान वसीम की पारी के दम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन का स्कोर बोर्ड पर लगाया. ओपनर मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू ने अर्धशतक ठोके. अलीशान ने 38 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि कप्तान वसीम ने 54 गेंदों में 69 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और तीन छक्के भी ठोके. इसके साथ ही वसीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में के बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नाम कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास

दरअसल, मुहम्मद वसीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले वह दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए. वसीम ने सिर्फ 1947 गेंदों में 3000 रन पूरे कर इतिहास रचा. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2068 गेंदों में उपलब्धि हासिल की थी. वसीम ने बटलर के इस रिकॉर्ड को 100 से भी ज्यादा गेंदों के अंतर से ध्वस्त किया. इस लिस्ट में अन्य बल्लेबाज आरोन फिंच (2077 गेंद), डेविड वॉर्नर (2113 गेंद) और रोहित शर्मा (2149 गेंद) भी हैं.

सबसे तेज 3000 टी20I रन

1947 गेंद - मुहम्मद वसीम
2068 गेंद - जोस बटलर
2077 गेंद - एरॉन फिंच
2113 गेंद - डेविड वार्नर
2149 गेंद - रोहित शर्मा

ये रिकॉर्ड भी किया नाम

मुहम्मद वसीम 3000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले किसी एसोसिएट देश के दूसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले यह कारनामा मलेशिया के वीरनदीप सिंह कर चुके हैं. वसीम ने मुकाबले में 42 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा सबसे धीमा अर्धशतक है. यह बल्लेबाज 27 बार टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जमा चुका है. इसके अलावा तीन टी20I शतक भी उनके नाम हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Muhammad WaseemMuhammad Waseem World Record

Trending news

कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
;