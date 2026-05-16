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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बीच बड़ा फैसला: भारत दौरे पर आ रही है ये विदेशी क्रिकेट टीम, खेले जाएंगे 8 मैच

IPL 2026 के बीच बड़ा फैसला: भारत दौरे पर आ रही है ये विदेशी क्रिकेट टीम, खेले जाएंगे 8 मैच

Uganda Cricket Team Tour of India: आईपीएल 2026 के रोमांच के बीच क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि युगांडा की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आ रही है. आइए जानते हैं दौरे पर होने वाले मैच कब और कहां होंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 16, 2026, 07:43 PM IST
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Uganda Cricket Team Tour of India
Uganda Cricket Team Tour of India

Uganda Cricket Team Tour of India: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. इस बीच एक विदेशी टीम भारत दौरे पर आ रही है. यह टीम 18 मई से 30 मई तक मुंबई में रहेगी और कुल 8 मैच खेलेगी. भारत दौरे पर आने वाली टीम का नाम युगांडा है, जिसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने आमंत्रित किया है. इस दौरे पर युगांडा की टीम मुंबई की अलग-अलग मजबूत टीमों के खिलाफ कुल 8 मुकाबले (4 वनडे और 4 टी20) खेलेगी. यह दौरा न केवल दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को नई मजबूती देगा, बल्कि एसोसिएट देशों के क्रिकेट विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा.

शेड्यूल में बताया गया है कि इस दौरे पर होने वाले 4 वनडे मैच MCA Colts टीम के खिलाफ खेले जाएंगे. जबकि टी20 मैच टी20 मुंबई लीग की अलग-अलग टीमों के खिलाफ होंगे.

दरअसल, MCA और क्रिकेट युगांडा के बीच हाल ही में 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया गया है. इसी समझौते के तहत यह टीम भारत आ रही है. इस डील का मकसद युगांडा में क्रिकेट के विकास को नई ऊंचाई देना है. वहां इंटरनेशनल मैचों के मौके बढ़ाने की कोशिश करना, हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम को मजबूत करना, युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर पाथवे तैयार करना, कोचिंग-तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना जैसे कई बिंदु शामिल हैं.

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पहले वनडे सीरीज फिर टी20 का होगा रोमांच

युगांडा टीम के भारत दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगा. पहला वनडे 18 मई और दूसरा मैच 20 मई को पालघर दहानू तालुका स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसके बाद 22 और 24 मई को अडानी स्टेडियम में बाकी दो मुकाबले होंगे. वनडे मैचों के बाद टी20 सीरीज का रोमांच शुरू होगा. पहला मुकाबला 26 मई को ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में खेला जाएगा. फिर बचे हुए 3 टी20 मैच 27, 29 और 30 मई को अडानी स्टेडियम में होंगे.

भारत दौरे पर युगांडा टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज फ्रेड अचेलम करेंगे. स्क्वाड में पूर्व अंडर-19 कप्तान फहाद मुतागाना, एनॉक कसैजा के साथ-साथ रोनाल्ड लुताया और स्पिनर सिराजे न्सुबुगा जैसे स्टार खिलाड़ियों को जगह दी गई है.

भारत दौरे पर युगांडा टीम का स्क्वॉड

फ्रेड अचेलम (कप्तान), साइमन स्सेसाजी, चार्ल्स मुसेमेजा, रोनाल्ड लुताया, जेराल्ड ओलिपा, अनास बैग मिर्जा, फहाद मुतागाना, जुमा मियागी, कोस्मास क्येवुता, जोसेफ बागुमा, हेनरी स्सेन्योंडो, सिराजे न्सुबुगा, एनॉक कसैजा, दिनेश नकरानी, राघव धवन और अल्पेश रामजानी.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK मैच के लिए रहें तैयार...Team India के लिए खतरा बनेगी ये वर्ल्ड रिकॉर्डधारी, 15 बॉल पर ठोक चुकी है फिफ्टी

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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