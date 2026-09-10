ब्रिटेन में अजीबोगरीब वाकया: पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम को समझा शरणार्थी, होटल के बाहर मचा भारी हंगामा

UK Anti-Immigrant Protests: ब्रिटेन में जारी अप्रवासी विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक बेहद अजीब स्थिति देखने को मिली. दक्षिणी इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ शहर स्थित मैरियट होटल के बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए. प्रदर्शनकारियों को यह गलतफहमी हो गई थी कि होटल में ठहरे लोग शरणार्थी (असाइलम सीकर्स) हैं, जबकि असल में वे पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे. यह घटना पोर्ट्समाउथ के पास प्रवासियों के उतरने को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़पों के ठीक 48 घंटे बाद घटी. वहीं, पाकिस्तान की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम भी इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और बर्मिंघम के एजबेस्टन में तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है.
ब्रिटेन में हर साल मुख्य भूमि यूरोप से छोटी नावों के जरिए आने वाले हजारों शरणार्थियों और अप्रवासन का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और तल्ख हो चुका है. इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ समय में देश भर में कई विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी साबित हुए हैं. यह हंगामा तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि पोर्ट्समाउथ के कोशम स्थित मैरियट होटल में एशियाई मूल के युवाओं से भरी एक बस पहुंची है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अफवाह के वायरल होते ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी होटल के बाहर जमा होने लगे.
स्थिति को संभालते हुए अप्रवासन विरोधी पार्टी 'रिफॉर्म यूके' (Reform UK) के स्थानीय काउंसलर ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया. उन्होंने होटल प्रबंधन और टीम कोच से बात करके पुष्टि की कि ये युवा कोई शरणार्थी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं. इसके बाद काउंसलर ने प्रदर्शनकारियों को सच्चाई बताई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में भीड़ वहां से शांत होकर चली गई.
क्षेत्र की कानून-व्यवस्था संभाल रही हैम्पशायर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें होटल के पास लोगों के एकत्र होने की सूचना मिली थी. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से बात की, जो इलाके में देखी गई बस को लेकर चिंता जता रहे थे. प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि उनकी आशंकाएं गलत थीं. हालांकि, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि लगभग 30 लोगों की भीड़ थोड़ी ही देर में तितर-बितर हो गई और कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया.
'स्टैंड अप टू रेसिज्म' (Stand Up To Racism) संगठन के राष्ट्रीय आयोजक माइकल ब्रैडली ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि प्रवासियों को निशाना बनाने की राजनीति किस हद तक खतरनाक हो सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब एक राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को केवल उनके रंग और मूल के आधार पर प्रवासियों का समूह मानकर घेर लिया जाता है. इसका सीधा मतलब है कि कट्टरपंथी तत्व शहर में आने वाले किसी भी अश्वेत या एशियाई व्यक्ति को निशाना बना सकते हैं, जिससे नस्लीय हमले और हिंसा बढ़ सकती है.