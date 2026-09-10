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ब्रिटेन में अजीबोगरीब वाकया: पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम को समझा शरणार्थी, होटल के बाहर मचा भारी हंगामा

UK Anti-Immigrant Protests: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज के बीच में पाकिस्तान की एक दूसरी टीम को शरणार्थी समझकर हंगामा किया गया. ब्रिटेन में अप्रवासी विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने पोर्ट्समाउथ में कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 10, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:39 PM IST
ब्रिटेन में अजीबोगरीब वाकया: पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम को समझा शरणार्थी, होटल के बाहर मचा भारी हंगामा
Image Credit: पाकिस्तान क्रिकेट.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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