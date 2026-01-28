ये तो बेइज्जती की इंतेहा है... इस छोटे देश ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार

T20 World Cup 2026 Pakistan Cricket: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम समय बाकी है. बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है और स्कॉटलैंड की टूर्नामेंट में एंट्री हो चुकी है. इसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बांग्लादेश के बाद अब उसे पाकिस्तान ने टेंशन दे दी है. उसने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी को लेकर अब तक पुष्टि नहीं की है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा है कि वह 2 फरवरी तक सबकुछ साफ कर देगा.

विवाद में मजाक का तड़का

पाकिस्तान की इस कारण पूरे विश्व में आलोचना हो रही है. यहां तक कि अब आइसलैंड क्रिकेट ने टूर्नामेंट के संभावित बॉयकॉट की अटकलों के बीच पाकिस्तान को ट्रोल करके बढ़ते विवाद में मजाक का तड़का लगा दिया. यह मजेदार पोस्ट तब सामने आई जब बांग्लादेश के हटने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तीखी टिप्पणियों के बाद मैदान के बाहर का ड्रामा जारी रहा.

आइसलैंड क्रिकेट ने क्या लिखा?

यह पोस्ट आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर शेयर की. इसमें आईसीस मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के रुख को लेकर अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दी गई थी. एक मजाकिया मैसेज में आइसलैंड ने कहा कि अगर पाकिस्तान हटने का फैसला करता है तो वे जगह लेने के लिए तैयार हैं. उसने लिखा, ''सच में पाकिस्तान को जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी पर फैसला करने की जरूरत है. अगर वे 2 फरवरी को हटते हैं तो हम तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल एक लॉजिस्टिकल बुरा सपना है. हमारा ओपनिंग बल्लेबाज अनिद्रा का शिकार है.''

पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप की नौटंकी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आलोचना की थी. उन्होंने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटा दिया था. नकवी ने तर्क दिया कि आईसीसी के पूर्ण सदस्य के तौर पर बांग्लादेश को भी वही रियायतें मिलनी चाहिए थीं जो पाकिस्तान को मिलती हैं, जिसके भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में मैच न्यूट्रल जगहों पर खेले जाते हैं. पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को कोलंबो में एक-दूसरे का सामना करेंगे. दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं.