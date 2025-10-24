152.5 KPH रफ्तार और विदेशी पिचों पर खास.. अचानक गुमनाम हुआ भारत का ये गेंदबाज, पलक झपकते उड़ाता था गिल्लियां

भारत में खिलाड़ियों की होड़ लगी हुई है. बल्लेबाजों को चुनने के लिए सेलेक्टर्स को माथापच्ची देखने को मिलती है. लेकिन गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स आगे दिखते हैं. लेकिन भारत को एक ऐसे पेसर की तलाश रहती है जो अपनी रफ्तार से विदेशो में कहर बरपा सके. एक गेंदबाज था जिसने विदेशी पिचों पर कहर बनकर बल्लेबाजों पर टूटता था. भारतीय पिचों को स्पिनरों के अनुकूल माना जाता है जबकि सेना देशों में पिच तेज गेंदबाजों की मददगार होती है जहां भारत का रफ्तार का सौदागर बल्लेबाजों की पलक झपकते गिल्लियां बिखेर देता था.

महाराष्ट्र में हुआ था जन्म

हम बात कर रहे हैं उमेश यादव की जिन्होंने एक ऐसे तेज गेंदबाज के रूप में पहचान बनाई है. जिन्होंने भारतीय पिचों पर भी बड़ी सफलता हासिल की है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमेश यादव का जन्म 25 अक्टूबर 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था. साधारण परिवार से आने वाले उमेश यादव को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था. हालांकि, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए पहले उन्होंने पुलिस की नौकरी में जाने का इरादा बनाया था. लेकिन, क्रिकेट में उनकी रुचि उन्हें इस ओर खींच लाई.

रफ्तार के सौदागर

उमेश ने 19 साल की उम्र में क्रिकेट को करियर बनाने के बारे में संजीदगी से सोचा और फिर पलटकर पीछे नहीं देखा. उनकी रफ्तार के सभी कायल थे. उमेश की सबसे तेज गेंद 152.5 KPH की रही. उनकी रफ्तार विदेशी पिचों पर उन्हें और भी खतरनाक बना देती थी. आईपीएल से फेमस होने के बाद साल 2010 में उमेश की गेंदबाजी से प्रभावित चयनकर्ताओं ने उसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें वनडे में मौका दिया. 2011 में टेस्ट और 2012 में टी20 में उन्होंने डेब्यू किया.

कैसे रहे आंकड़े?

देश-विदेश में सफलता ने उमेश को वनडे और टी20 का नियमित सदस्य बना दिया. उमेश ने 2023 जून के बाद भारतीय टीम के लिए नहीं खेला हैं. 2010 से 2023 के बीच 57 टेस्ट में 170 विकेट, 75 वनडे में 106 विकेट और 9 टी20 में 12 विकेट उन्होंने लिए. उमेश यादव, ईशांत शर्मा, और मोहम्मद शमी के साथ लंबे समय तक भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी का प्रमुख चेहरा रहे. भारत में खेले कुल 32 टेस्ट मैचों में उमेश यादव ने 101 विकेट लिए हैं. विदेश में 25 टेस्ट मैचों में उमेश ने 69 विकेट लिए हैं. उनकी ये खासियत अन्य तेज गेंदबाजों से उन्हें अलग करती है. उमेश के सामने इंजरी रोड़ा बन गई जिसके चलते वह लंबे समय के लिए टीम इंडिया से दूर हो गए. 37 साल के उमेश यादव पिछले दो साल से भारतीय टीम के लिए नहीं खेले हैं.