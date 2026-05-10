मुंबई इंडियंस ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी... खुद बनी बुमराह की फॉर्म की 'गुनहगार'? दिग्गज ने समझाया पूरा गणित

IPL 2026: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. उनका नाम दुनिया के खूंखार गेंदबाजों में शुमार है, लेकिन आईपीएल में फीके नजर आए. भारत के स्टार रहे उमेश यादव ने इसके पीछे की वजह साफ की.
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IPL 2026: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. उनका नाम दुनिया के खूंखार गेंदबाजों में शुमार है, लेकिन आईपीएल में फीके नजर आए. भारत के स्टार रहे उमेश यादव ने इसके पीछे की वजह साफ की. उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर खुलकर बात की और भुवनेश्वर कुमार की प्लानिंग को भी खुलकर बताया. मुंबई इंडियंस की टीम भी लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, जिसीक एक वजह बुमराह का फ्लॉप होना भी है.
बुमराह को इस सीजन बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया. वैभव सूर्यवंशी समेत कई बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ एक्शन में दिखे. उन्होंने इस सीजन में अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें महज 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं. वहीं, बात करें पिछले सीजन की तो बुमराह एक्शन में दिखे थे और उन्होंने 12 मैच में 18 विकेट लेकर गदर काट दिया था. इस सीजन बुमराह की इकोनोमी भी खराब रही. उन्होंने 8.89 इकोनोमी से बॉलिंग की है.
उमेश यादव जियोस्टार पर 'चैंपियंस वाली कमेंट्री' के एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'बुमराह के साथ मुंबई कंसिस्टेंट नहीं है, कभी उन्हें पावरप्ले में बॉलिंग कराई जाती है तो कभी नहीं. विकेट लेने के लिए सबसे जरूरी प्रेशर बनाना होता है. जब भी बुमराह बॉलिंग कराने आते तो या उन्हें खुद प्रेशर बनाना पड़ता है या फिर टीम को उन्हें ऐसी स्थिति में गेंदबाजी देनी होगी जहां वो अटैक कर सकें. जब बुमराह बॉलिंग करने आते हैं तो विकेट नहीं गई होती है और बल्लेबाज उनपर अटैक नहीं करते हैं बल्कि समझदारी से खेलते हैं.'
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उमेश यादव ने आगे कहा, 'ऐसी स्थिति में या तो आप बुमराह को पावरप्ले में पहले ही एक या दो ओवर करवाईए, जहां वो प्रेशर बना सकें. या फिर आप उन्हें ऐसी सिचुएशन बना कर दें जहां बुमराह को अटैक करने का मौका मिले. जब बल्लेबाज रन धीमें बना रहे हैं या प्रेशर है तो बुमराह को लाएं जिससे बल्लेबाज उनपर रिस्क लें और उन्हें विकेट मिले.'