OUT नहीं थे रजत पाटीदार, 100 मैचों में अंपायर रह चुके अनिल चौधरी ने लगा दी मुहर, समझाया होल्डर से कहां हुई गड़बड़

Jason Holder Catch Controversy: भारत के दिग्गज अंपायर और 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायर की भूमिका निभा चुके अनिल चौधरी ने जेसन होल्डर के 'विवादित' कैच पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए MCC के नियम को भी समझाया. अनिल चौधरी ने ये भी कहा कि कैच का फैसला करने में अंपायरों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, चेक करने में थोड़ा वक्त लिया जा सकता था.
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Jason Holder Catch Controversy: आईपीएल 2026 में गुरुवार, 30 अप्रैल को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान अंपायर के एक फैसले पर काफी बवाल मचा. जेसन होल्डर ने बाउंड्री लाइन के पास आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का शानदार कैच लपका. हालांकि, उन्होंने इस कैच को साफ तरीके से पकड़ा या नहीं? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. खैर, सोशल मीडिया पर तो RCB के फैंस ये बोलेंगे कि पाटीदार आउट नहीं थे, वहीं गुजरात के फैंस बोलेंगे कि वो आउट थे. इसलिए यहां पर एक न्यूट्रल ओपिनियन की जरूरत है.
भारत के दिग्गज अंपायर और 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायर की भूमिका निभा चुके अनिल चौधरी ने जेसन होल्डर के 'विवादित' कैच पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए MCC के नियम को भी समझाया. अनिल चौधरी ने ये भी कहा कि कैच का फैसला करने में अंपायरों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, चेक करने में थोड़ा वक्त लिया जा सकता था.
अंपायर अनिल चौधरी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ''आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा. पहली, कैच पर नियंत्रणऔर दूसरी, शरीर की हलचल. होल्डर के शरीर पर नियंत्रण पाने से पहले ही उनकी हथेली नीचे की ओर चली गई और गेंद जमीन को छू गई. मुझे लगता है कि यह आउट नहीं था. मुझे नहीं पता कि टीवी अंपायर ने क्या देखा.''
अंपायर अनिल चौधरी के अलावा GT बनाम RCB मैच में हिंदी कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की आलोचना की और रजत पाटीदार को नॉट आउट करार दिया. बता दें कि गुजरात के खिलाफ मैच में पाटीदार 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए. उनके विकेट के बाद आरसीबी मैच में पिछड़ गई और फिर वापसी नहीं कर सकी.
MCC कानून के 'अपील और बर्खास्तगी' के अनुच्छेद 33.3 के अनुसार, "कैच लेने की क्रिया उस समय से शुरू होगी जब गेंद पहली बार किसी फील्डर के शरीर के संपर्क में आती है और तब समाप्त होगी जब फील्डर गेंद और अपनी गति दोनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है.''