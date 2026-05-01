Advertisement
trendingNow13200664
Hindi Newsक्रिकेटOUT नहीं थे रजत पाटीदार, 100 मैचों में अंपायर रह चुके अनिल चौधरी ने लगा दी मुहर, समझाया होल्डर से कहां हुई गड़बड़

OUT नहीं थे रजत पाटीदार, 100 मैचों में अंपायर रह चुके अनिल चौधरी ने लगा दी मुहर, समझाया होल्डर से कहां हुई गड़बड़

Jason Holder Catch Controversy: भारत के दिग्गज अंपायर और 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायर की भूमिका निभा चुके अनिल चौधरी ने जेसन होल्डर के 'विवादित' कैच पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए MCC के नियम को भी समझाया. अनिल चौधरी ने ये भी कहा कि कैच का फैसला करने में अंपायरों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, चेक करने में थोड़ा वक्त लिया जा सकता था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Umpire Anil Chaudhary on Jason Holder controversial catch (PHOTO: Screengrab/instagram)
Umpire Anil Chaudhary on Jason Holder controversial catch (PHOTO: Screengrab/instagram)

Jason Holder Catch Controversy: आईपीएल 2026 में गुरुवार, 30 अप्रैल को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान अंपायर के एक फैसले पर काफी बवाल मचा. जेसन होल्डर ने बाउंड्री लाइन के पास आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का शानदार कैच लपका. हालांकि, उन्होंने इस कैच को साफ तरीके से पकड़ा या नहीं? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. खैर, सोशल मीडिया पर तो RCB के फैंस ये बोलेंगे कि पाटीदार आउट नहीं थे, वहीं गुजरात के फैंस बोलेंगे कि वो आउट थे. इसलिए यहां पर एक न्यूट्रल ओपिनियन की जरूरत है.

भारत के दिग्गज अंपायर और 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायर की भूमिका निभा चुके अनिल चौधरी ने जेसन होल्डर के 'विवादित' कैच पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए MCC के नियम को भी समझाया. अनिल चौधरी ने ये भी कहा कि कैच का फैसला करने में अंपायरों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, चेक करने में थोड़ा वक्त लिया जा सकता था.

रजत पाटीदार आउट या नॉट आउट?

अंपायर अनिल चौधरी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ''आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा. पहली, कैच पर नियंत्रणऔर दूसरी, शरीर की हलचल. होल्डर के शरीर पर नियंत्रण पाने से पहले ही उनकी हथेली नीचे की ओर चली गई और गेंद जमीन को छू गई. मुझे लगता है कि यह आउट नहीं था. मुझे नहीं पता कि टीवी अंपायर ने क्या देखा.''

Add Zee News as a Preferred Source

 

अंपायर अनिल चौधरी के अलावा GT बनाम RCB मैच में हिंदी कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की आलोचना की और रजत पाटीदार को नॉट आउट करार दिया. बता दें कि गुजरात के खिलाफ मैच में पाटीदार 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए. उनके विकेट के बाद आरसीबी मैच में पिछड़ गई और फिर वापसी नहीं कर सकी.

क्या कहता है MCC का नियम?

MCC कानून के 'अपील और बर्खास्तगी' के अनुच्छेद 33.3 के अनुसार, "कैच लेने की क्रिया उस समय से शुरू होगी जब गेंद पहली बार किसी फील्डर के शरीर के संपर्क में आती है और तब समाप्त होगी जब फील्डर गेंद और अपनी गति दोनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है.''

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
West bengal elections
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
LPG price hike
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
Operation Global Hunt
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
mumbai
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
Kashmir
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
ये राजनीतिक लड़ाई है...SC ने पवन खेड़ा को बेल के साथ हिमंत सरमा को भी दी नसीहत
Supreme Court
ये राजनीतिक लड़ाई है...SC ने पवन खेड़ा को बेल के साथ हिमंत सरमा को भी दी नसीहत
बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो...
Sourav Ganguly
बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो...