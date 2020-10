IPL 2020 SRH vs KKR: अपने लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाए अंपायर पश्चिम पाठक

अबु धाबी: 18 अक्टूबर का दिन आईपीएल 2020 (IPL 2020) में बेहद खास रहा. इस दिन दो मुकाबले खेले गए और दोनों मैचों का नतीजा सुपर ओवर के माध्यम से आया. ऐसे में रविवार को खेले गए इस सीजन के 35वें मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद (KKR vs SRH) का आमना-सामना हुआ.

जिसमें केकेआर ने सुपर ओवर के तहत जीत हासिल की. लेकिन इस मैच में अंपारिंग कर रहे अंपयार पश्चिम पाठक (Paschim Pathak) अपने लंबे बालों वाले लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. आइए जानते हैं फैन्स पश्चिम पाठक पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

महिला अंपायर समझ रहे थे फैंस

भारतीय अंपायर पश्चिम पाठक जब केकेआर और हैदराबाद (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad) के मैच के दौरान अंपायरिंग करने मैदान पर आए तो सोशल मीडिया पर उनके लंबें बाल और टोपी पहने लुक की चर्चा तेज हो गई.

Umpire looking like a rockstar and he is standing like old version of umpires. #IPL2020 pic.twitter.com/94LRUiGfJG

कुल लोग तो सोशल मीडिया पर यह बता रहे थे, कि उनको लगा शायद कोई महिला अंपायर मैच में अंपायरिंग करने आयी है. साथ ही कई ट्वीटर यूजर्स ने ट्वीट कर बताया कि पश्चिम पाठक साल 2011 में आई बॉलीवुड फिल्म रॉकस्टार के रणबीर कपूर लग रहे हैं. दूसरी ओर कुछ यूजर्स पश्चिम पाठक के इस लुक को काफी खतरनाक बता रहे हैं.

इसके अलावा एक यूजर्स ने यह भी कह दिया है कि कौन कहता है कि क्रिकेट के मैदान पर अंपायरिंग का काम बोरिंग होता है, जरा पश्चिम पाठक के लुक को देखो आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे. इस तरीके लोगों ने सोशल मीडिया पर पश्चिम पाठक के लोग पर अपनी राय रखी.

Loved his look loved Umpire's hair ! Is it just me or someone else feel the same ?

Who says Umpires are all boring type.

ऐसा है पश्चिम पाठक अंपायरिंग करियर

गौरतलब है के इस मैच में पश्चिम पाठक पहली बार अंपारिंग करने मैदान पर नहीं आए थे. दरअसल पश्चिम पाठक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और मुंबई क्रिकेट एसोशिएसन के सबसे बेहतरीन अंपायर में से एक हैं. इससे पहले साल 2014 और 2015 के दौरान पाठक जी आईपीएल में अंपायरिंग कर चुके हैं.

#PaschimPathak is one of the most respected umpire of @MumbaiCricAssoc and @BCCI.

He was also in a match officials team of 2011 @ICC Cricket World Cup final match

Such individuals are encouraging youngsters to take this unenviable job.#Cricket #Umpire #KKRvsSRH #Dream11IPL pic.twitter.com/3ORdvmgZy0

— Abhishek Shekhawat (@abhi07cricket) October 18, 2020