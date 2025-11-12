Advertisement
IPL 2026 में मयंक यादव से भी ज्यादा खूंखार गेंदबाज की होगी वापसी, 157 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंक मचाई थी खलबली; ये टीम लगाएगी दांव!

IPL 2026 Retention: उमरान मलिक ने आईपीएल की शुरुआत बेहद धमाकेदार तरीके से की थी. हालांकि, शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और वो टीम इंडिया में जगह बनाने में तो कामयाब हुए, लेकिन चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:13 PM IST
IPL 2026 Retention: आईपीएल के अगले सीजन से पहले सभी टीमें अपने-अपने रिटेन खिलाड़ियों के नामों की घोषणा करने के लिए तैयार हैं. शनिवार, 15 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी डेट है. इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अपनी स्पीड से रातों-रात सुर्खियां बटोरने वाले जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक एक बार फिर आईपीएल में धमाका करने को तैयार हैं. 

IPL 2025 में उड़ान भरेंगे उमरान?

25 वर्षीय उमरान मलिक का करियर लगातार चोटों से जूझता रहा है. पिछले साल आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें खरीदा, लेकिन चोट के चलते वो पूरे सीजन से बाहर हो गए. 2024 में भी उमरान चोट के गिरफ्त से नहीं निकल सके और केवल एक मैच खेला. हालांकि, इसके बावजूद KKR उमरान मलिक पर दांव लगा सकती है. 

फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि उमरान मलिक ने आईपीएल 2026 के रिटेंशन से पहले आखिरकार कुछ हद तक फिटनेस हासिल कर ली है. उन्होंने राजस्थान के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के रणजी ट्रॉफी मैच में भी हिस्सा लिया. वो जिस रफ्तार से गेंद डालते हैं, उसको देखते हुए अगर वो पूरी तरह से फिट रहते हैं तो KKR किसी कीमत पर उन्हें रिलीज नहीं करना चाहेगी.

157 KMPH की रफ्तार से मचाई थी खलबली

उमरान मलिक ने आईपीएल में अपनी रॉकेट गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा था. साल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 14 मैचों में 20 की औसत से 22 विकेट हासिल किए. इसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया, जहां उन्होंने 10 एकदिवसीय मैच खेले और 13 विकेट लिए और 8 T20I मैचों में 11 विकेट चटकाए. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उमरान मलिक ने 157 KMPH की रफ्तार से गेंद डालकर सनसनी मचा दी थी. उमरान ने आईपीएल में अभी तक 26 मुकाबले खेले हैं और 29 विकेट चटकाए हैं.

