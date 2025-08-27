भारत के इस एक्सप्रेस गेंदबाज ने रफ्तार से मचाई तबाही, 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर मचाई सनसनी
भारत के इस एक्सप्रेस गेंदबाज ने रफ्तार से मचाई तबाही, 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर मचाई सनसनी

इंजरी से जूझ रहे उमरान ने वापसी करते हुए अपनी खूंखार गेंदबाजी से मैदान पर कहर बरपाया. उन्होंने जम्मू कश्मीर की ओर से खेलते हुए अपने पहले स्पेल में ही सभी का दिल जीत लिया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:01 AM IST
भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने मंगलवार (26अगस्त) को जम्मू कश्मीर और उड़ीसा के बीच खेले जा रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में शानदार कमबैक किया. पिछले कुछ समय में इंजरी से जूझ रहे उमरान ने वापसी करते हुए अपनी खूंखार गेंदबाजी से मैदान पर कहर बरपाया. उन्होंने जम्मू कश्मीर की ओर से खेलते हुए अपने पहले स्पेल में ही सभी का दिल जीत लिया. उमरान ने अपने 9 ओवर के स्पेल में विरोधी टीम के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. 

उमरान का शानदार कमबैक

उमरान मलिक इंजरी की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से दूर चल रहे थे.  मैदान पर लौटने के साथ ही उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से कहर बरपाना शुरू कर दिया.  बुची बाबू टूर्नामेंट में वो उड़ीसा की तरफ से खेलते हुए छा गए. वे शानदार लाइन और लेंथ के साथ शानदार बॉलिंग करते दिखे. उन्होंने अपने पहले ही स्पेल में 2 अहम गेंदबाजों को पवेलियन भेज सनसनी मचा दी.

उड़ीसा के बल्लेबाजों की बिखेरीं गिल्लियां

उन्होंने पहले उड़ीसा के सलामी बल्लेबाज ओम टी मुंडे को इन स्विंगर फेंक कर आउट किया और फिर विरोधी टीम के कप्तान को सुभ्रांशु सेनापति को आउट करते हुए गेम में शानदार वापसी की. उड़ीसा के कप्तान सुभ्रांशु सेनापति  खाता भी नहीं खोल सके.  उमारन रेलवे के खिलाफ पहला मैच नहीं खेल पाए थे.  हालांकि, दूसरे मैच में उन्होंने शानदार वापसी की. 

लंबे समय से हैं बाहर

साल 2022 में अपने इंटरनेशनल करियर का डेब्यू करने वाले उमरान मलिक लंबे समय से चोट के कारण बाहर चल रहे हैं. उमरान ने अपना आखिरी टी20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 फरवरी 2023 को अहमदाबाद में खेला था. उमरान ने अपने वनडे करियर में खेले 10 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं. वहीं बात करें उनके टी20 करियर में खेले 8 मैचों में उन्होंने 11 विकेट हासिल किए हैं. 

ये भी पढ़ें: T20I में कभी शतक नहीं लगा पाए ये 5 दिग्गज, लिस्ट में वर्ल्ड कप विनर और टीम इंडिया का दिग्गज

 

 

 

 

