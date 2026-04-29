66 आलआउट... IPL के इस मैच में त्राहि-त्राहि करते रहे बल्लेबाज, इस टीम पर शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग

Unique Cricket Records: आईपीएल की चमक-धमक में हर दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो पत्थर की लकीर बन जाते हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक टी20 मैच में टीमें जितना स्कोर बनाती हैं, उतने रन से आईपीएल टीम ने मुकाबला जीता था और रिकॉर्ड अमर हो गया. अभी भी कोई टीम इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नजर नहीं आई है. आईपीएल के 9 सीजन बीत चुके हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड के आस-पास भी कोई नजर नहीं आया है.

किस टीम के नाम है ये रिकॉर्ड?

146 रन की जीत का अटूट रिकॉर्ड आईपीएल की 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस के नाम है. इन दिनों आईपीएल में हर टीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. मौजूदा हालात देखकर लगता है कि इसे तोड़ना 100 सीजन भी टूटना मुश्किल होगा. यह ऐतिहासिक मुकाबला फिरोज शाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) के मैदान पर खेला गया था. भले ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में फिसड्डी है, लेकिन उस समय इस टीम की तूती बोलती थी.

कितने रन का था टारगेट?

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने स्कोरबोर्ड पर 212 रनों का विशाल लक्ष्य टांग दिया था. लेंडल सिमंस और कीरोन पोलार्ड ने दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. सिमंस ने 66 और पोलार्ड ने नाबाद 63 रनों की पारी खेलकर दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी थी. फिर बारी आई दिल्ली की, 213 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम से उम्मीद थी कि वह टक्कर देगी. लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. दिल्ली की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगी.

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66 रन पर सिमटी दिल्ली

मुंबई के सिर्फ बल्लेबाज फॉर्म में नहीं थे बल्कि गेंदबाज भी कहर बनकर टूट पड़े. दिल्ली की टीम महज 66 रनों पर सिमट गई. मुंबई के गेंदबाजों के सामने दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया. आलम यह था कि दिल्ली की पारी सिर्फ 13.4 ओवरों में ही खत्म हो गई. मुंबई की तरफ से हरभजन सिंह और कर्ण शर्मा ने दिल्ली की कमर तोड़ दी थी. दोनों ने 3-3 विकेट झटके थे. मलिंगा और बुमराह ने भी अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को क्रीज पर खड़े होने का मौका नहीं दिया. दिल्ली के 9 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके थे. अब दिल्ली पर ये सबसे बड़ी हार का दाग शायद ही कभी उतर पाएगा.