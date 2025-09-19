IND A vs AUS A: एक शतक, 2 फिफ्टी और... नाबाद 181 रन! तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारुओं को छकाया

India A vs Australia A, 1st Unofficial Test Day 3: भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच इकाना स्टेडियम में खेले खेले जा रहे पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच का तीसरा दिन रोमांचक रहा. एक शतक, 2 अर्धशतक और 5वें विकेट के लिए नाबाद 181 रन की साझेदारी कर भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारुओं को खूब छकाया. तीसरे दिन स्टंप्स तक इंडिया ए का स्कोर 403/4 है. टीम अभी 129 रन पीछे है. ऑस्ट्रेलिया ए ने सैम कोंस्टास और जोश फिलिप के शतकों से पहली पारी 532/6 के स्कोर पर घोषित कर दी थी.

एक शतक, 2 फिफ्टी और नाबाद 181 रन!

दरअसल, तीसरे दिन के खेल में दो भारतीय बल्लेबाजों ने फिफ्टी बनाई, जबकि एक ने सैकड़ा जमाया. विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने नाबाद शतक ठोका. वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद अर्धशतक बनाया. इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 181 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है/ ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग के साथ चौथे दिन के खेल की शुरुआत करेंगे. जुरेल, पडिक्कल से पहले साई सुदर्शन ने भी फिफ्टी जमाई. सुदर्शन ने 10 चौकों की मदद से 73 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

जुरेल का शानदार शतक, पडिक्कल करीब

भारतीय ए टीम की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने प्रभावित किया. छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जुरेल ने आक्रामक बल्लेबाजी की. वह 132 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 113 रन बनाकर नाबाद हैं. जुरेल ने देवदत्त पड्डिकल के साथ 181 रन की साझेदारी कर ली है. पड्डिकल भी शतक के करीब हैं और 178 गेंद पर 8 चौके की मदद से 86 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले नारायण जगदीसन 113 गेंद पर 1 छक्का और 7 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए. अभिमन्यु ईश्वरन खेल के दूसरे दिन 44 रन बनाकर आउट हुए थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने निराश किया. टेस्ट फॉर्मेट में वापसी की कोशिश में जुटे अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 13 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए.

ऑस्ट्रेलिया ए ने 532 रन बनाकर की पारी घोषित

ऑस्ट्रेलिया ए ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 532 रन बनाकर घोषित की थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जोश फिलिप ने शतक लगाया. कोंस्टास ने 144 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली. फिलिप महज 87 गेंद पर 4 छक्के और 18 चौके की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलावे ने 97 गेंद पर 10 चौके और 2 छक्के की मदद से 88 रन, कूपर कोनोली ने 84 गेंद पर 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 70 रन और लियाम स्कट ने 122 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली. जेवियर बार्टलेट 24 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे. बार्टलेट ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे.