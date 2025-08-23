असंभव: 1 ओवर में 39 रन का अटूट रिकॉर्ड... 6, 6, 6, 6, 6, 6 ठोक बेरहम बना बल्लेबाज, सचिन के 100 शतकों से भी बड़ा करिश्मा
Advertisement
trendingNow12893840
Hindi Newsक्रिकेट

असंभव: 1 ओवर में 39 रन का अटूट रिकॉर्ड... 6, 6, 6, 6, 6, 6 ठोक बेरहम बना बल्लेबाज, सचिन के 100 शतकों से भी बड़ा करिश्मा

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास के अजूबे रिकॉर्ड्स की बात करें तो कभी सचिन तेंदुलकर के 100 शतक याद आते हैं तो कभी ब्रायन लारा के 400 रन. लेकिन हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो इनसे भी बड़ा करिश्मा हैं, ये रिकॉर्ड एक ओवर में 39 रन का है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cricket Records
Cricket Records

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास के अजूबे रिकॉर्ड्स की बात करें तो कभी सचिन तेंदुलकर के 100 शतक याद आते हैं तो कभी ब्रायन लारा के 400 रन. लेकिन हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो इनसे भी बड़ा करिश्मा हैं, ये रिकॉर्ड एक ओवर में 39 रन का है. ये किसी लोकल लीग का रिकॉर्ड नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड है. 100 साल तक भी इस रिकॉर्ड का टूटना काफी मुश्किल है. 

आसमान ताकते रह गए गेंदबाज

ये रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का है जिसकी बराबरी अब होना नामुमकिन सा नजर आता है. एक ओवर में लगातार 6 छक्के जमने पर भी 36 रन ही बनते हैं, लेकिन इस ओवर में 39 रन दर्ज हैं. पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बना जब समोआ और वानुअतु की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरी. इस मैच में एक ओवर ऐसा आया जहां छक्कों की बारिश हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

बल्लेबाज ने दिखाया छक्कों का तूफान

समोआ की टीम ने 10 रन से पहले ही अपने तीन बल्लेबाजों को खो दिया था. लेकिन किसे पता था यह छक्कों के तूफान से पहले की शांति है. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे डेरियस विसेर तबाही बन गए. डेरियस ने एक ओवर में वानुअतु के नेलिन निपिको को रडार पर लिया. उन्होंने इस ओवर में 39 रन लूटकर स्कोर को पलक झपकते आसमान तक पहुंचा दिया. 

ये भी पढ़ें.. 299 नाबाद... क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, दोहरा शतक भी हो गया फीका

कैसे ठोके 39 रन? 

डेरियस ने निपिको की पहली तीन गेंद पर लगातार तीन छक्के जमाए. इसके बाद निपिको की लेंथ गड़बड़ाई और उन्होंने चौथी गेंद नो बॉल फेंकी. फ्री हिट पर डेरियस ने फिर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया. 5वीं गेंद कंपलीट करने के लिए डेरियस ने दो नो बॉल फेंक दीं, जिसमें से एक पर छक्का ठोका. डेरियस ने इस ओवर में 6 छक्के जमाए जबकि 3 एक्स्ट्रा रन नो बॉल पर देखने को मिले. इस तरह से ये एक ओवर में 39 रन का महारिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. हालांकि, निपिको ने अर्धशतक से इसी मैच में अपने इस दाग को धोया लेकिन बदकिस्मती से टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा मुफ्ती क्यों खफा? हैरान कर रहा मामला
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा मुफ्ती क्यों खफा? हैरान कर रहा मामला
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
;