असंभव: 1 ओवर में 39 रन का अटूट रिकॉर्ड... 6, 6, 6, 6, 6, 6 ठोक बेरहम बना बल्लेबाज, सचिन के 100 शतकों से भी बड़ा करिश्मा

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास के अजूबे रिकॉर्ड्स की बात करें तो कभी सचिन तेंदुलकर के 100 शतक याद आते हैं तो कभी ब्रायन लारा के 400 रन. लेकिन हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो इनसे भी बड़ा करिश्मा हैं, ये रिकॉर्ड एक ओवर में 39 रन का है. ये किसी लोकल लीग का रिकॉर्ड नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड है. 100 साल तक भी इस रिकॉर्ड का टूटना काफी मुश्किल है.

आसमान ताकते रह गए गेंदबाज

ये रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का है जिसकी बराबरी अब होना नामुमकिन सा नजर आता है. एक ओवर में लगातार 6 छक्के जमने पर भी 36 रन ही बनते हैं, लेकिन इस ओवर में 39 रन दर्ज हैं. पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बना जब समोआ और वानुअतु की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरी. इस मैच में एक ओवर ऐसा आया जहां छक्कों की बारिश हो गई.

बल्लेबाज ने दिखाया छक्कों का तूफान

समोआ की टीम ने 10 रन से पहले ही अपने तीन बल्लेबाजों को खो दिया था. लेकिन किसे पता था यह छक्कों के तूफान से पहले की शांति है. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे डेरियस विसेर तबाही बन गए. डेरियस ने एक ओवर में वानुअतु के नेलिन निपिको को रडार पर लिया. उन्होंने इस ओवर में 39 रन लूटकर स्कोर को पलक झपकते आसमान तक पहुंचा दिया.

कैसे ठोके 39 रन?

डेरियस ने निपिको की पहली तीन गेंद पर लगातार तीन छक्के जमाए. इसके बाद निपिको की लेंथ गड़बड़ाई और उन्होंने चौथी गेंद नो बॉल फेंकी. फ्री हिट पर डेरियस ने फिर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया. 5वीं गेंद कंपलीट करने के लिए डेरियस ने दो नो बॉल फेंक दीं, जिसमें से एक पर छक्का ठोका. डेरियस ने इस ओवर में 6 छक्के जमाए जबकि 3 एक्स्ट्रा रन नो बॉल पर देखने को मिले. इस तरह से ये एक ओवर में 39 रन का महारिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. हालांकि, निपिको ने अर्धशतक से इसी मैच में अपने इस दाग को धोया लेकिन बदकिस्मती से टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके.