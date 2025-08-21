एक के बाद एक रिकॉर्ड्स, फिर भी नहीं मिली टीम में जगह, 'सरपंच साब' के रिकॉर्ड देख छूट जाएंगे पसीने

एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को की गई. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. इंग्लैंड दौरे पर शानदार बल्लेबाजी करने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टीम का उप कप्तान बनाया गया, लेकिन एक खिलाड़ी चर्चा का विषय बन गया. हम श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर रहे हैं. उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही. उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अय्यर को भारतीय खेमे में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. हम पिछले दो सालों में अय्यर से जुड़े बड़ी बातों को यहां बता रहे हैं.

वर्ल्ड कप 2023 में जोरदार प्रदर्शन

साल 2023 में खेले गए वनडे विश्व कप में श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के लिए कई धुंआदार पारियां खेली. भारतीय टीम को फाइनल में ले जाने में उनका एक अहम योगदान रहा था.

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर

घरेलू क्रिकेट में ना खेलने की वजह से श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने साल 2024 में नेशनल टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था. जिसकी वजह अय्यर ने कुछ निजी वजहें बताई. हालांकि, बीसीसीआई ने एक ना सुनी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया.

घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन कमबैक

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी में शानदार कमबैक करते हुए मुंबई की तरफ से 5 मैचों में शानदार 480 रन बना डाले और भारतीय टीम के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी.

सय्यद मुश्ताक अली खिताब भी जीता

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्यप्रदेश की टीम को फाइनल में हराकर अय्यर की कप्तानी में मुंबई ने खिताब अपने नाम किया.

आईपीएल 2024 अपने नाम किया

केकेआर टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर ने साल 2024 में के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को मात देते हुए खिताब अपने नाम किया. केकेआर तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करने मे कामयाब रही. हालांकि, इस बार टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर रहे.

ईरानी कप का हिस्सा रहे

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 27 साल बाद ईरानी कप अपने नाम किया. टूर्नामेंट के दौरान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने आपको खरा साबित किया.

चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त बल्लेबाजी

लगातार शानदार बल्लेबाजी करने के बाद श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में जगह मिली. वो यहां भी नहीं रुके और चैंपियंस ट्रॉफी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक बार खुद को साबित कर दिखाया. इसके साथ ही बीसीसीआई ने उनको साल 2024 और 25 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया.

1 दशक के बाद पंजाब को फाइनल पहुंचाया

पंजाब किंग्स के नए-नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर ने 1 दशक के बाद पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. पंजाब की तरफ से टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे और अपने फार्म जारी रखी.

