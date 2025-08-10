VIDEO: 1 रन पर आउट... फिर भी बना मैच का हीरो, लास्ट ओवर थ्रिलर में बन गया 'सुपर मैन'

SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 में कंगारू टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 17 रन से जीता और सीरीज में 1-0 से आगे है. लेकिन इस जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खूब पापड़ बेले. लास्ट ओवर थ्रिलर में भी कंगारू टीम की सांसें अटकी थीं, लेकिन 1 रन बनाने वाले स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल कर दिया. मुश्किल समय में मैक्सवेल फ्लॉप थे, सभी की नजरें उनपर थीं. लेकिन फिर अचानक मैक्सवेल ने ऐसा कारनामा कर दिया कि विरोधियों के हाथ से जीत छीन ली.

मुश्किल में थी ऑस्ट्रेलिया

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली और गेंदबाज भूखे शेर की तरह टूट पड़े. ऑस्ट्रेलिया ने महज 30 के स्कोर पर अपने टॉप-3 बल्लेबाजों को खो दिया. ट्रेविस हेड का भी जादू नहीं चला, हालांकि कैमरन ग्रीन और टिम डेविड ने मैच में जान डाली. ग्रीन 35 रन बनाकर आउट हो गए जबकि टिम डेविड ने 83 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे. इन पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन अब इंतजार 200 का था.

मैक्सवेल पर थीं नजरें

ग्रीन के विकेट के बाद मैक्सवेल बल्लेबाजी करने उतरे. लेकिन सेनुरन मुथुसामी ने उन्हें 1 रन के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उनके फ्लॉप के चर्चे चले ही थे कि उन्होंने फील्डिंग में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखने के बाद भी भरोसा नहीं होता. मैक्सवेल फील्डिंग से तब काम आए जब ऑस्ट्रेलिया की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी. आखिरी ओवर में रेयान रिकेल्टन ने फिफ्टी के बाद बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था.

ये भी पढे़ं.. 21 साल युवा की चमकी किस्मत... विराट से लेकर डिविलियर्स ने लगा दिया कॉल, राज खुलते ही मची खलबली

21 रन दूर थी अफ्रीका

अफ्रीकी टीम जीत से महज 21 रन दूर थी लेकिन टीम के पास महज 5 गेंद ही बाकी थीं. टीम के पास इकलौती उम्मीद रेयान रिकेल्टन थे जो 71 रन पर नाबाद थे. रिकेल्टन ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर धमाकेदार शॉट लगाया जो छक्के के लिए जा रहा था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने गेंद हवा में लपकी और बाउंड्री रोप के अंदर हवा में ही ऊपर उछाल दी. इसके बाद नियंत्रण रखते हुए कैच कंपलीट किया. अंत में मुकाबले को ऑस्ट्रेलिाय ने 17 रन से अपने नाम किया.