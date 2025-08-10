VIDEO: 1 रन पर आउट... फिर भी बना मैच का हीरो, लास्ट ओवर थ्रिलर में बन गया 'सुपर मैन'
Advertisement
trendingNow12875266
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: 1 रन पर आउट... फिर भी बना मैच का हीरो, लास्ट ओवर थ्रिलर में बन गया 'सुपर मैन'

SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 में कंगारू टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 17 रन से जीता और सीरीज में 1-0 से आगे है. लेकिन इस जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खूब पापड़ बेले. लास्ट ओवर थ्रिलर में भी कंगारू टीम की सांसें अटकी थीं, लेकिन 1 रन बनाने वाले बल्लेबाज ने कमाल कर दिया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Glenn Maxwell
Glenn Maxwell

SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 में कंगारू टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 17 रन से जीता और सीरीज में 1-0 से आगे है. लेकिन इस जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खूब पापड़ बेले. लास्ट ओवर थ्रिलर में भी कंगारू टीम की सांसें अटकी थीं, लेकिन 1 रन बनाने वाले स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल कर दिया. मुश्किल समय में मैक्सवेल फ्लॉप थे, सभी की नजरें उनपर थीं. लेकिन फिर अचानक मैक्सवेल ने ऐसा कारनामा कर दिया कि विरोधियों के हाथ से जीत छीन ली.

मुश्किल में थी ऑस्ट्रेलिया

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली और गेंदबाज भूखे शेर की तरह टूट पड़े. ऑस्ट्रेलिया ने महज 30 के स्कोर पर अपने टॉप-3 बल्लेबाजों को खो दिया. ट्रेविस हेड का भी जादू नहीं चला, हालांकि कैमरन ग्रीन और टिम डेविड ने मैच में जान डाली. ग्रीन 35 रन बनाकर आउट हो गए जबकि टिम डेविड ने 83 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे. इन पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन अब इंतजार 200 का था. 

मैक्सवेल पर थीं नजरें

ग्रीन के विकेट के बाद मैक्सवेल बल्लेबाजी करने उतरे. लेकिन सेनुरन मुथुसामी ने उन्हें 1 रन के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उनके फ्लॉप के चर्चे चले ही थे कि उन्होंने फील्डिंग में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखने के बाद भी भरोसा नहीं होता. मैक्सवेल फील्डिंग से तब काम आए जब ऑस्ट्रेलिया की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी. आखिरी ओवर में रेयान रिकेल्टन ने फिफ्टी के बाद बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था. 

ये भी पढे़ं.. 21 साल युवा की चमकी किस्मत... विराट से लेकर डिविलियर्स ने लगा दिया कॉल, राज खुलते ही मची खलबली

21 रन दूर थी अफ्रीका

अफ्रीकी टीम जीत से महज 21 रन दूर थी लेकिन टीम के पास महज 5 गेंद ही बाकी थीं. टीम के पास इकलौती उम्मीद रेयान रिकेल्टन थे जो 71 रन पर नाबाद थे. रिकेल्टन ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर धमाकेदार शॉट लगाया जो छक्के के लिए जा रहा था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने गेंद हवा में लपकी और बाउंड्री रोप के अंदर हवा में ही ऊपर उछाल दी. इसके बाद नियंत्रण रखते हुए कैच कंपलीट किया. अंत में मुकाबले को ऑस्ट्रेलिाय ने 17 रन से अपने नाम किया. 

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

AUS vs SA

Trending news

स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
Mohan Bhagwat statement
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
;