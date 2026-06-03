गजब रिकॉर्ड: 2 मिनट में जीत... T20 इंटरनेशनल का करिश्माई चेज, शुरू होते ही खत्म हो गया मैच

Unique Cricket Records: आईपीएल जैसी धमाकेदार टी20 लीग 31 मई को खत्म हुई, जहां आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की. 2 महीने चले इस टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड्स देखने को मिले, लेकिन आईपीएल खत्म होते ही टी20 इंटरनेशनल में ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ कि इसे अजूबा कहें तो भी गुरेज नहीं होगा.
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Unique Cricket Records: आईपीएल जैसी धमाकेदार टी20 लीग 31 मई को खत्म हुई, जहां आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की. 2 महीने चले इस टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड्स देखने को मिले, लेकिन आईपीएल खत्म होते ही टी20 इंटरनेशनल में ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ कि इसे अजूबा कहें तो भी गुरेज नहीं होगा. ये रिकॉर्ड मेन्स टी20 इंटरनेशनल नहीं बल्कि महिला टी20 इंटरनेशनल में बना है. महज 2 मिनट में टारगेट चेज हुआ और मैच शुरू होते ही खत्म हो गया. आमतौर पर एक टी20 मुकाबला लगभग 5 घंटे चलता है, लेकिन ये मैच 1 घंटे से भी कम समय में खत्म हुआ.
यूएई की महिला टीम ने बुधवाल को एशियन क्रिकेट काउंसिल महिला प्रीमियर कप में इतिहास रचा. इस टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टारगेट चेज करने के मामले में चौथा स्थान दर्ज कराया. सऊदी अरब महिला के खिलाफ यूएई की टीम ने सिर्फ 5 गेंदों में टारगेट को चेज किया और 10 विकेट से जीत हासिल की. टारगेट इतना छोटा था कि ओपनर्स ने मिलकर महज 5 गेंद में चेज कर लिया.
सऊदी अरब की टीम इस मुकाबले में महज 27 रन के स्कोर पर सिमट गई. पहले बैटिंग करते हुए टीम की हालत ऐसी थी कि एक भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया. वहीं, 5 बैटर डक आउट भी हुए. यूएई के तीन गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटकाए. महज 5 गेंद में 28 रन के टारगेट को यूएई ने चेज किया और घंटेभर से भी कम समय में ये मुकाबला खत्म हो गया.
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पहले बैटिंग करने उतरी सऊदी अरब महिला टीम ने 6 ओवर में सिर्फ तीन विकेट गंवाए थे और 10वें ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए थे. लेकिन इसके बाद यूएई के गेंदबाजों ने फंदा कसा और सऊदी की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगी. 27 रनों पर ऑल आउट करने में अहम भूमिका तीन गेंदबाजों ने निभाई. सुरक्षा कोट्टे, हीना, ईशा ने 3-3 विकेट लिए.
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