डेब्यू के 6 साल बाद पहली हार... मेलबर्न में फेल हुआ टीम इंडिया का लकी चार्म, बना डाला अविश्वसनीय रिकॉर्ड

IND vs AUS Unique Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा जबकि प्लेइंग-XI में उस लकी प्लेयर का नाम था जिसकी मौजूदगी में भारत कभी नहीं हारा था. लेकिन मेलबर्न में टीम इंडिया का ये लकी चार्म फेल नजर आया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:42 PM IST
Team India

IND vs AUS Unique Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा जबकि प्लेइंग-XI में उस लकी प्लेयर का नाम था जिसकी मौजूदगी में भारत कभी नहीं हारा था. लेकिन मेलबर्न में टीम इंडिया का ये लकी चार्म फेल नजर आया. टीम इंडिया के इस खिलाड़ी ने 6 साल से एक भी टी20 मैच न हारने के मामले में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया. इस फॉर्मेट में बिना हार वाली सबसे लंबी स्ट्रीक का रिकॉर्ड इस प्लेयर के नाम रहा. 

17 साल बाद मेलबर्न में भारत की हार

टीम इंडिया मेलबर्न में टी20 इंटरनेशनल में सालों से दहाड़ती नजर आई है. लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 31 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सामने फीकी नजर आई. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम के गेंदबाजों ने आते ही भारतीय बल्लेबाजों पर फंदा कस लिया. हालांकि, अभिषेक शर्मा ने 68 जबकि हर्षित राणा ने 35 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 125 तक पहुंचा दिया. 

6 साल बाद इस प्लेयर की मौजूदगी में हार

हम जिस लकी चार्म की बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे हैं. शिवम दुबे ने साल 2019 में टी20 डेब्यू किया था, हालांकि कुछ समय तक वह टीम इंडिया से दूर रहे. लेकिन फिर उन्होंने जोरदार वापसी की. खास बात यह रही जब भी वह भारतीय प्लेइंग-XI में रहे भारत ने एक भी टी20 मैच नहीं हारा. लेकिन जब हारा तब तक एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया. शिवम दुबे का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में नहीं चला. 

जीते लगातार 37 मैच

शिवम दुबे ने डेब्यू के बाद से लगातार 37 मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया. T20I में किसी खिलाड़ी की सबसे लंबी बिना हार वाली स्ट्रीक का रिकॉर्ड पहले पास्कल मुरुंगी के नाम था जिन्होंने 2022 से 2024 तक लगातार 27 मैच जीते थे. लिस्ट में तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह भी हैं जिन्होंने 2021 से 2025 तक लगातार 24 मुकाबले जीते. लेकिन शिवम दुबे का रिकॉर्ड अब टूटना नामुमकिन नजर आता है. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...

Ind Vs Aus

