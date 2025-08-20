असंभव, अविश्वसनीय, नामुमकिन... 24 गेंद में 7 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कांप उठा बल्लेबाजों का कलेजा
असंभव, अविश्वसनीय, नामुमकिन... 24 गेंद में 7 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कांप उठा बल्लेबाजों का कलेजा

Unique Cricket Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका टूटना 100 साल में भी मुश्किल नजर आता है. बात ब्रायन लारा के 400 रन की होती है तो कभी सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों की. लेकिन हम आपको गेंदबाजी का ऐसा अजूबा बताने जा रहे हैं जब 20 ओवर का मैच मिनटों में खत्म हो गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:59 PM IST
Umpire out Signal
Umpire out Signal

Unique Cricket Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका टूटना 100 साल में भी मुश्किल नजर आता है. बात ब्रायन लारा के 400 रन की होती है तो कभी सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों की. लेकिन हम आपको गेंदबाजी का ऐसा अजूबा बताने जा रहे हैं जब 20 ओवर का मैच मिनटों में खत्म हो गया. एक गेंदबाज ने ऐसा कहर बरपाया कि बल्लेबाजों का कलेजा कांप उठा. इस गेंदबाज के हर एक ओवर में गुच्छों में विकेट गिरते नजर आए. 

टी20I का सबसे डरावना पंजा

टी20 क्रिकेट में पंजा खोलना गेंदबाजों के लिए बड़ी बात होती है. कुछ चुनिंदा नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में 4 ओवर के स्पेल में 6 विकेट भी झटके हैं. लेकिन हम जिस गेंदबाज के बारे में बताने जा रहे हैं ये इकलौता गेंदबाज है जिसने मैदान पर विकेटों की बारिश कर दी. कुछ बल्लेबाज आए और एक-दो मिनट में ही पवेलियन लौट गए. 7 विकेट का महारिकॉर्ड क्रिकेट के बड़े अजूबों में से एक साबित हुआ. 

2023 में बना था ये महारिकॉर्ड

साल 2023 में मलेशिया और चीन के बीच एक टी20 मुकाबला खेला गया. चीन ने बड़ी उम्मीदों से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन विरोधी टीम के गेंदबाज स्याज़्रुल इदरुस मानों शिकारी की तरह बैटिंग टीम पर टूट पड़े. बेरहम इदरुस ने बल्लेबाजों को एक छोर से आउट करना शुरू किया. उन्होंने मैच के चौथे ओवर में 4 बल्लेबाज आउट कर दिए. 

6 बल्लेबाज 0 पर आउट

इदरुस ने 5 बल्लेबाजों को खाता भी नहीं खोलने दिया. इतने यादगार स्पेल के बाद भी इदरुस हैट्रिक लेने में कामयाब नहीं हुए. पूरी चीन की टीम महज 23 रन के स्कोर पर सिमट गई. भले ही उन्होंने हैट्रिक नहीं ली लेकिन क्रिकेट के इतिहास में इदरुस का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया. इस मुकाबले को मलेशिया ने आसानी से 8 विकेट से जीता. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

