W, W, W... 17वें ओवर में हैट्रिक और फिर 6, 6, 6, 6, 6, IPL मैच कहें या कुदरत का करिश्मा, 0 परसेंट चांस वाली जीत

IPL: आईपीएल 2026 में दो दिन का मैच बाकी है. रोमांच के ट्रिपल डोज का लुत्फ उठाने के लिए फैंस पूरी तरह से तैयार हैं. ये वो लीग है, जिसमें एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. हम आपको ऐसे आईपीएल मैच से वाकिफ कराने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि कुदरत का करिश्मा था.
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IPL: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. लेकिन हम जिस मुकाबले से आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं, उसे कुदरत का करिश्मा भी कहें तो गलत नहीं होगा. वो मुकाबला जिसमें 17वें ओवर में हैट्रिक के बाद टीम की जीत का प्रतिशत 0 के आस-पास था, लेकिन 20वें ओवर में ऐसा छक्कों का तूफान आया कि विरोधी टीम के होश ही उड़ गए.
मुकाबला आईपीएल 2023 में गुजरात और केकेआर के बीच हो रहा था. गुजरात ने टॉस जीता और अहमदाबाद की पिच के मुताबिक बैटिंग का फैसला किया. शुभमन गिल के 39 और साई सुदर्शन की 39 गेंद में 53 रन की पारी से जोरदार शुरुआत मिली. अंत में विजय शंकर ने महज 24 गेंद में 63 रन ठोककर महफिल लूट ली और गुजरात ने बोर्ड पर 204 रन टांग दिए. यहां से टीम ने जीत के सपने देखने शुरू कर दिए थे.
केकेआर की टीम ने 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी. 2 विकेट जल्दी गिरे, जिसके बाद वेंकटेश अय्यर ने तीसरे नंबर पर महज 40 गेंद में 83 रन ठोक दिए, जिसमें 5 छक्के और 8 चौके देखने को मिले थे. नितीश राणा ने भी 45 रन ठोक मैच में जान डाली, लेकिन एक हैट्रिक से दोनों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था. 17वें ओवर की हैट्रिक ने गुजरात को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया. राशिद खान ने लगातार आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को पवेलियन का रास्ता दिखाया.
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केकेआर की टीम को आखिरी ओवर में 29 रन की दरकार थी. हैट्रिक के बाद टीम जीत का जश्न ही मनाने लगी थी, लेकिन रिंकू सिंह को उमेश यादव ने पहली गेंद पर 1 रन भागकर स्ट्राइक दी. इसके बाद यश दयाल के ओवर में छक्कों का तूफान देखने को मिला. 5 गेंद में रिंकू को 28 रन चाहिए थे और उन्होंने बची हुई पांचों गेंद पर छक्के जमाकर इतिहास रच दिया. 0 परसेंट चांस से केकेआर ने मुकाबले को अपने नाम किया. ये मुकाबला सबसे रोमांचक साबित हुआ.