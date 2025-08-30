6 गेंद में 6 छक्कों से भी भयंकर तबाही... 1 ओवर में ठोके 40 रन, 330.77 के स्ट्राइक रेट से मैदान पर मचा त्राहिमाम

Cricket Records: क्रिकेट की रिकॉर्डलिस्ट में कई असंभव जैसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. एक ओवर में लगातार 6 छक्के का कारनामा भी कई बार देखने को मिला है. लेकिन इससे भी भयानक तबाही अब देखने को मिली है. एक ओवर में 6 छक्के ठोकने पर 36 रन बनते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज ने 40 रन ठोक डाले. ये करिश्मा केरल क्रिकेट लीग में देखने को मिला है जहां एक बल्लेबाज ने 2 ओवर में छक्कों की तबाही मचा दी.

2 ओवर में ठोके 11 छक्के

केरल क्रिकेट लीग में सलमान नाजिर नाम के बल्लेबाज ने आखिरी के 2 ओवर में छक्कों की बारिश कर दी. इस बल्लेबाज ने अपनी 86 रन की पारी में एक भी चौका नहीं जमाया बल्कि 12 छक्के ठोके. यह अविश्वसनीय बैटिंग का प्रदर्शन केरल क्रिकेट लीग के 19वें मुकाबले में देखने को मिला जब अडानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स और कालीकट ग्लोब्स्टर्स की टीमें एक-दूसरे को टक्कर दे रही थीं.

26 गेंद में 86 रन की पारी

सलमान ने 2 ओवर में 11 छक्के ठोके और महज 26 गेंद में 86 रन की पारी खेल डाली. 20वें ओवर में अभिजीत परवीन के ओवर में सलमान ने 40 रन ठोके. इस ओवर में 40 रन आते ही स्कोरबोर्ड का आंकड़ा 186 तक पहुंच गया. आखिरी के दो ओवरों में सलमान की टीम ने बड़ा अजूबा देखा. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड दर्ज है.

कैसे आए 40 रन?

आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर सलमान ने छक्का ठोका. इसके बाद गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंकी. अगली गेंद नो बॉल थी जिसपर 2 रन दौड़े गए. एक गेंद में 10 रन आ चुके थे. इसके बाद अगली 5 गेंद पर लगातार छक्के देखने को मिले. इस तरह से सलमान ने इस ओवर में 40 रन ठोके. 2 ओवर में 11 छक्के देखने के बाद गेंदबाज रहम की भीख मागंते नजर आए.