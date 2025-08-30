6 गेंद में 6 छक्कों से भी भयंकर तबाही... 1 ओवर में ठोके 40 रन, 330.77 के स्ट्राइक रेट से मैदान पर मचा त्राहिमाम
Advertisement
trendingNow12902890
Hindi Newsक्रिकेट

6 गेंद में 6 छक्कों से भी भयंकर तबाही... 1 ओवर में ठोके 40 रन, 330.77 के स्ट्राइक रेट से मैदान पर मचा त्राहिमाम

Cricket Records: क्रिकेट की रिकॉर्डलिस्ट में कई असंभव जैसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. एक ओवर में लगातार 6 छक्के का कारनामा भी कई बार देखने को मिला है. लेकिन इससे भी भयानक तबाही अब देखने को मिली है. एक ओवर में 6 छक्के ठोकने पर 36 रन बनते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज ने 40 रन ठोक डाले. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Umpire Six Signal
Umpire Six Signal

Cricket Records: क्रिकेट की रिकॉर्डलिस्ट में कई असंभव जैसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. एक ओवर में लगातार 6 छक्के का कारनामा भी कई बार देखने को मिला है. लेकिन इससे भी भयानक तबाही अब देखने को मिली है. एक ओवर में 6 छक्के ठोकने पर 36 रन बनते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज ने 40 रन ठोक डाले. ये करिश्मा केरल क्रिकेट लीग में देखने को मिला है जहां एक बल्लेबाज ने 2 ओवर में छक्कों की तबाही मचा दी. 

2 ओवर में ठोके 11 छक्के

केरल क्रिकेट लीग में सलमान नाजिर नाम के बल्लेबाज ने आखिरी के 2 ओवर में छक्कों की बारिश कर दी. इस बल्लेबाज ने अपनी 86 रन की पारी में एक भी चौका नहीं जमाया बल्कि 12 छक्के ठोके. यह अविश्वसनीय बैटिंग का प्रदर्शन केरल क्रिकेट लीग के 19वें मुकाबले में देखने को मिला जब अडानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स और कालीकट ग्लोब्स्टर्स की टीमें एक-दूसरे को टक्कर दे रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

26 गेंद में 86 रन की पारी

सलमान ने 2 ओवर में 11 छक्के ठोके और महज 26 गेंद में 86 रन की पारी खेल डाली. 20वें ओवर में अभिजीत परवीन के ओवर में सलमान ने 40 रन ठोके. इस ओवर में 40 रन आते ही स्कोरबोर्ड का आंकड़ा 186 तक पहुंच गया. आखिरी के दो ओवरों में सलमान की टीम ने बड़ा अजूबा देखा. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड दर्ज है. 

ये भी पढे़ं.. Asia Cup 2025 के शेड्यूल में बदलाव, IND vs PAK मैच भी शामिल, नोट कर लें नई टाइमिंग

कैसे आए 40 रन? 

आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर सलमान ने छक्का ठोका. इसके बाद गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंकी. अगली गेंद नो बॉल थी जिसपर 2 रन दौड़े गए. एक गेंद में 10 रन आ चुके थे. इसके बाद अगली 5 गेंद पर लगातार छक्के देखने को मिले. इस तरह से सलमान ने इस ओवर में 40 रन ठोके. 2 ओवर में 11 छक्के देखने के बाद गेंदबाज रहम की भीख मागंते नजर आए. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
;