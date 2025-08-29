T20I में 210 रन... इस पार्टनरशिप से छा गए थे तिलक और सैमसन, एशिया कप 2025 में ये रिकॉर्ड रह पाएगा नंबर वन?

Unique Cricket Records: एशिया कप 2025 का आगाज होने में लगभग 10 दिन का समय बाकी है. टीम इंडिया का ऐलान टूर्नामेंट के लिए 19 अगस्त हो गया था. मेगा इवेंट में इस बार कई रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं. लेकिन हम जिस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं वो शायद ही इस टूर्नामेंट में टूटे. ये रिकॉर्ड 10 महीने पहले ही दो बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया था. अब ये दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप 2025 का भी हिस्सा हैं.

सबसे बड़ी पार्टनरशिप

ये रिकॉर्ड भारत की तरफ से टी20 इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है. नवंबर 2024 में टीम इंडिया के स्टार संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ा डाली थीं. दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में शतकीय पारियों को अंजाम दिया था. अफ्रीकी गेंदबाज इस मुकाबले में विकेट की भीख मांगते नजर आए थे.

ठोके थे 210 रन

संजू सैमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे थे. दोनों ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन 36 के स्कोर पर अभिषेक का विकेट गिरा. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा को भेज दिया. इसके बाद सैमसन और तिलक ने मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर दिया. तिलक ने नाबाद महज 47 गेंद में 120 रन की पारी खेली थी, जिसमें 10 छक्के और 9 चौके शामिल थे. वहीं, सैमसन ने महज 56 गेंद में 9 छक्कों और 6 चौकों की बदौलत 109 रन की नाबाद पारी खेली थी. दोनों के बीच 210 रन की नाबाद पार्टनरशिप हुई और रिकॉर्ड बना.

सैमसन की ओपनिंग पर लटकी तलवार

संजू सैमसन एशिया कप 2025 में टीम का हिस्सा हैं लेकिन उनकी ओपनिंग पोजीशन पर तलवार लटकी नजर आ रही है. हालांकि, केरल प्रीमियर लीग में उन्होंने बतौर ओपनर बल्ले से हल्ला मचा रखा है. लेकिन एशिया कप में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते दिख सकते हैं. सैमसन की जगह टीम के उपकप्तान शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं.