0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0... 10 में से 8 डक आउट, धड़ाधड़ विकेटों से बना अविश्वसनीय रिकॉर्ड, बल्लेबाजों के लिए रनों का अकाल

Shameful Cricket Records: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. इस खेल की रिकॉर्डबुक लंबी होती जा रही है. लेकिन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पन्नों में छपे हैं जिनपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है. साल 2019 में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना, जिसमें धड़ाधड़ आउट से कोहराम मच गया. एक ही पारी में 8 बल्लेबाज डक आउट हुए, एक के बाद एक बल्लेबाजों के विकेटों की ऐसी झड़ी लगी कि टीम महज 21 रन के स्कोर पर ही सिमट गई.

किस मैच में बना ये महारिकॉर्ड

ये शर्मनाक रिकॉर्ड कॉन्टिनेंटल कप के दौरान चेक रिपब्लिक और तुर्की के बीच मुकाबले में बना था. इस मैच में बल्लेबाजों के लिए रनों का ऐसा अकाल पड़ा कि तुर्की के 10 में से 8 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके. विकेटों का तूफान ऐसा था कि मैदान पर उतरने से पहले ही बल्लेबाजों के पैर कांप रहे थे. मैच की शुरुआत में चेक रिपब्लिक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगा दिया था. जवाब में तुर्की की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई.

चेक रिपब्लिक ने ठोके थे 278 रन

सुदेश विक्रमासेकरा के तूफानी शतक (104 रन) की बदौलत चेक रिपब्लिक ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 278 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरी पारी में क्या होने वाला है. विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तुर्की की टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे खराब प्रदर्शन किया. पूरी टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सका. पूरी टीम महज 8.3 ओवरों में सिर्फ 21 रनों पर ढेर हो गई. जिसके बाद एक पारी में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों के डक आउट का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ.

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इन गेंदबाजों ने बरपाया कहर

चेक रिपब्लिक के गेंदबाजों ने इस मैच में कहर बरपाया. टीम की ओर से एस. मदुरंगा ने मात्र 7 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं हनीफ और सुदेश ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए तुर्की की कमर तोड़ दी. रनों के अंतर (257 रन) के लिहाज से यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज हुई.