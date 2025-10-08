Advertisement
खूंखार बल्लेबाज ने 427 गेंद पर ठोके 501 रन... जड़े 10 छक्के और 62 चौके, पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा को क्रिकेट इतिहास के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. ब्रायन लारा जब तक क्रीज पर होते थे, तब तक स्कोरबोर्ड लगातार चलता ही रहता था. दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज के नाम ही 500 या उससे ज्यादा रन की व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है और उस धुरंधर का नाम है... ब्रायन लारा. वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने जून 1994 में डरहम के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान पर नाबाद 501 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ब्रायन लारा के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 31 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 08, 2025, 04:09 PM IST
एक पारी में ठोक डाले 501 रन

ब्रायन लारा ने 6 जून 1994 को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. ब्रायन लारा ने वॉरविकशायर के लिए खेलते हुए डरहम के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान पर नाबाद 501 रन ठोक दिए. वॉरविकशायर के लिए खेलते हुए इस मैच में ब्रायन लारा ने 62 चौके और 10 छक्के लगाए थे. ब्रायन लारा ने तब पाकिस्तान के बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था. पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद ने जनवरी 1959 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहावलपुर टीम के खिलाफ 499 रनों की पारी खेली थी. महज 1 रन के अंतर से हनीफ मोहम्मद 500 रनों का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए थे. कराची के लिए खेलते हुए इस मैच में हनीफ मोहम्मद ने 64 चौके लगाए थे.

रहम की भीख मांगते हुए नजर आए गेंदबाज

ब्रायन लारा ने डरहम के खिलाफ 427 गेंदों पर 62 चौकों और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 501 रन जड़े थे. ब्रायन लारा की इस आतंकित करने वाली पारी के सामने डरहम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए थे. ब्रायन लारा को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज के लिए 131 टेस्ट मैचों में 52.88 की औसत से 11953 रन बनाए हैं, जिसमें 34 शतक और 48 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में ब्रायन लारा का बेस्ट स्कोर नाबाद 400 रन है. ब्रायन लारा ने 299 वनडे मैचों में 40.48 की औसत से 10405 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 63 अर्धशतक शामिल रहे. ब्रायन लारा का बेस्ट स्कोर 169 रन रहा है.

टेस्ट क्रिकेट में 400 रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्रायन लारा ने 12 अप्रैल 2004 को टेस्ट क्रिकेट में 400 रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 12 अप्रैल 2004 को ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ एंटिगा में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान नाबाद 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. टेस्ट क्रिकेट में यह पहला और आखिरी मौका था, जब किसी बल्लेबाज ने 400 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. 21 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट मैच में 582 गेंदों पर 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 400 रन ठोके थे. टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा की यह पारी किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 21 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमर है.

