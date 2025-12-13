अविश्वसनीय: बिन बाउंड्री का छक्का... क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, अंपायर्म भी रह गए हैरान

Unique Cricket Record: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता है, कई अविश्वसनीय कारनामें इस खेल में देखने को मिलते हैं. अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स से लिस्ट भरी हुई है, इनमें से एक घटना ऐसी भी है जिसमें बिना छक्के की बाउंड्री का अजूबा भी दर्ज है. इसपर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन हकीकत में ऐसा अजूबा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बार हो चुका है, जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया था.

23 साल पहले हुई थी ये घटना

यह अजूबा 23 साल पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में देखने को मिली थी. 12 सितंबर 2002 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने बिना गेंद के बाउंड्री पार हुए 6 रन बटोरे थे. अब आप सोच रहे होंगे कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? एक बल्लेबाज दौड़कर भी मुश्किल से 4 रन भाग पाता है, तो फिर 6 रन कैसे बन गए?

कैसे मिल गए 6 रन?

पाकिस्तान की टीम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. 25 ओवर में टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए थे और क्रीज पर सईद अनवर और विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ मौजूद थे. 26वें ओवर में ये घटना देखने को मिली जब स्पिन गेंदबाज उपुल चंदना गेंदबाजी कर रहे थे. चंदना ने राशिद लतीफ को लेग साइड पर गेंद फेंकी, जिस पर उन्होंने स्वीप शॉट खेला. गेंद आउट ऑफ कंट्रोल होकर श्रीलंकाई विकेटकीपर कुमार संगाकारा के सिर के ऊपर से निकल गई.

संगाकारा को गलती पड़ी भारी

संगाकारा ने स्पिनर होने के चलते हेलमेट उतारकर जमीन पर रख दिया था. गेंद उनके ऊपर से निकलकर हेलमेट पर लगी और रुक गई. जिसके चलते श्रीलंका की टीम पर 5 रन की पेनल्टी लग गई. एक रन लतीफ ने इतनी देर में दौड़ लिया था. अब बिना बाउंड्री के पाकिस्तान को 6 रन का फायदा हो गया. ये घटना क्रिकेट की सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है. आईसीसी के नियम के अनुसार यदि गेंद विकेटकीपर के हेलमेट या फिर फील्डिंग टीम के मैदान में रखे किसी सामान से टकराती है और रुक जाती है तो 5 रन की पेनल्टी झेलनी होगी.